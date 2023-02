Via Carbonesi a Bologna riapre il primo tratto: dove e quando

Area pedonale in via de Carbonesi

Bologna, lavori in via de’ Carbonesi: deviate 14 linee di autobus

Bologna, 28 febbraio 2023 – Da mercoledì 1 marzo riapre al traffico via de’ Carbonesi, chiusa per i lavori di ripavimentazione avviati lo scorso 6 giugno. Dopo nove mesi, eccoci alla riapertura del primo tratto stradale che da via Tagliapietre arriva fino a via Barberia.

I lavori, che riguardano barriere architettoniche, ripavimentazione e allargamento dei percorsi pedonali, hanno sollevato diverse polemiche.

Dopo la chiusura al traffico, infatti, via de’ Carbonesi è diventata un’area pedonale straordinaria. Qui, soprattutto tra alcuni commercianti, è nata l’ipotesi di non riaprire alla circolazione delle auto così da attirare più clienti e turisti a passeggio.

Dello stesso avviso non sono però i residenti che hanno sofferto molto la chiusura della strada che collega via Farini a via Barberia. Per tutta la durata del maxi-cantiere, infatti, 14 linee di autobus sono stati deviati e predisposti percorsi alternativi per auto e bici.

Calendario dei prossimi lavori

I lavori proseguiranno ora su via Collegio di Spagna che sarà chiusa dal civico 1/A al civico 52/A. L'accesso a via Collegio di Spagna per i residenti sarà garantito passando da via Belfiore.

Intorno alla metà di marzo inoltre, verrà chiuso il tratto finale di via Tagliapietre e il traffico privato sarà deviato sull'asse principale Carbonesi - Barberia.

La riapertura al traffico pubblico e privato sulle vie de' Carbonesi, Barberia e Collegio di Spagna è confermata per il 1 aprile.