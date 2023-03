Via Carbonesi, il futuro della strada di Bologna divide. E il Comune punta sul ‘sondaggio informale’ ai residenti

Via de' Carbonesi pedonalizzata durante le feste di Natale

Bologna, 3 marzo 2023 – Un sondaggio informale tra i residenti della strada per capire cosa potrebbero pensarne di un cambiamento nell’assetto del traffico sulla strada. Al centro di tutto c’è il futuro di via de’ Carbonesi, riaperta al traffico il 1°marzo scorso.

Il Comune di Bologna non svela le proprie carte ("E' in corso una istruttoria di cui daremo pubblicamente riscontro all'esito") ma esalta appunto il risultato delle domande fatte 'informalmente' ai residenti della strada, oltre la metà dei quali chiederebbe un cambiamento, appunto, nell'assetto del traffico.

"Il cantiere di via Carbonesi – spiega l'assessora comunale alla Mobilità – è stata l'occasione per sperimentare un uso diverso della strada, un momento di ascolto reciproco tra Amministrazione e utenti della strada e in generale un esperimento di successo della cantierizzazione in città".

Ne è riprova, secondo Orioli, "l'iniziativa di alcuni cittadini di diffondere un sondaggio che ha riscontrato un certo favore tra i residenti della zona e che ha raccolto centinaia di risposte".

Parole, riportate oggi al question time di Palazzo D'Accursio da Massimo Bugani, che non smentiscono i timori dei consiglieri di centrodestra, convinti che si stia per procedere ad una qualche forma di limitazione del traffico. Il forzista Nicola Stanzani ricorda allora che è una "esigua minoranza quella di coloro che vogliono la pedonalizzazione". Evidentemente "manca l'interesse per il trasporto pubblico, ma così si incentiva il mezzo privato".

Per Francesca Scarano, ex Lega, "si vuole andare in una direzione deleteria per il trasporto pubblico urbano. Le famiglie se non possono arrivare a casa propria abbandoneranno il centro storico". Così medita di fare il leghista Giulio Venturi: "io abito in centro storico e sto pensando di abbandonarlo per le restrizioni che si stanno portando avanti. Rimarranno solo orde di turisti".