Via Cassola, investito dal furgone. Gravissimo pedone quarantenne

Grave incidente, nel tardo pomeriggio di giovedì, in Valsamoggia, in località Muffa, nei pressi di Crespellano. Erano quasi le 19. Un 58enne, residente in un paese della vallata, stava percorrendo la sp27, nota anche come via Cassola, a bordo del suo Fiat Fiorino, quando, per cause al vaglio dei carabinieri, ha investito un 40enne, residente a Bologna, che stava attraversando la strada. L’automobilista dopo l’impatto si è subito fermato per prestare soccorso e, nonostante il forte stato di choc per quanto accaduto, ha chiamato i soccorsi.

Sul posto, in pochi minuti, sono sopraggiunti i sanitari del 118 con due mezzi, un’ambulanza e un’automedica. Le condizioni del 40enne sono parse da subito, infatti, molto gravi a causa del politrauma riportato nell’impatto con il cofano del Fiorino. Il 40enne è stato trasportato in codice rosso, ovvero di massima gravità, all’ospedale Maggiore di Bologna dov’è ricoverato tuttora in Rianimazione in prognosi riservata. Illeso il conducente 58enne del furgoncino Fiat, che è risultato anche negativo all’alcol test a cui, come di prassi, è stato sottoposto. Sul luogo dell’incidente, per i rilievi del caso, è poi arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale.

La dinamica di quanto avvenuto è ancora al vaglio anche perché il 40enne, per non intralciare la carreggiata stradale, pare che, dopo l’investimento, abbia spostato il mezzo a bordo strada. Resta dunque ancora da chiarire il punto preciso dello scontro con il pedone e dove questo stesse esattamente attraversando. La viabilità è stata rallentata per quasi un’ora, lungo la sp27, per permettere prima i soccorsi, poi i rilievi e lo sgombero della carreggiata dai detriti.

z. p.