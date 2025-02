Via Castello ha riaperto

Dopo 8 giorni di chiusura per l’ennesima frana ha riaperto ieri pomeriggio a Sasso Marconi la via Castello. Il collegamento diretto tra la Porrettana e via Lagune era stata interessata dall’invasione della carreggiata da parte di roccia e massi di arenaria distaccata dal versante che ha reso necessario un lavoro di ‘disgaggio’ dei rocciatori e la messa in sicurezza. È stato poi rinviato al 5 marzo l’avvio del cantiere per la sistemazione dello smottamento che interessa la stessa via, ma più a monte, nei pressi dell’incrocio con via Lagune.