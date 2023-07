Bologna, allagata via Castiglione: rotta una tubatura

Bologna, 5 luglio 2023 - Via Castiglione è in fiume in piena. L’acqua sgorga verso la porta senza sosta, come se fosse un ruscello. Al momento, polizia locale e vigili del fuoco sono sul posto per monitorare e garantire la sicurezza del passaggio, che è bloccato all’ingresso dei viali.

Via Castiglione, i vigili del fuoco a lavoro nella strada allagata

La strada è spaccata al centro della via, dopo via delle Rose. All’incrocio con via Sabbioni, la rottura dell’asfalto ha provocato la fuoriuscita dell’acqua, che sta defluendo per tutta la via, fino a valle.

Il danno alla rete idrica è stato causato dalla rottura di un tubo, avvenuta in via Castiglione all’altezza del civico 107/2.

Dopo la verifica e il monitoraggio della situazione, il Gruppo Hera ha confermato il gusto. Una squadra sta avviando un cantiere per risistemare la viabilità. In totale, sono circa 20 le utenze coinvolte, la casa di cura presente in zona non è stata colpita dal problema alla rete idrica e può contare sulla regolare fornitura di acqua.