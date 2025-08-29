Via Cherubini, sfratto e tensioni. Digos al lavoro

Mattinata movimentata, ieri, in via Cherubini, in zona Foscherara. In un appartamento al civico 19 della strada era prevista l’esecuzione di uno sfratto, ma quando l’ufficiale giudiziario è arrivato, accompagnato dalla polizia, si è trovato davanti una dozzina di attivisti di Plat. I ragazzi hanno tentato di ostacolare l’esecuzione del provvedimento, cercando di entrare nello stabile e sono stati respinti, con gli scudi, dagli agenti del Reparto mobile schierati. Due attivisti, che erano entrati nel palazzo nel tentativo di arrivare a casa della famiglia che doveva essere sfrattata, sono stati portati fuori di peso dai poliziotti.

Sulla sua pagina Facebook, Plat parla di "una famiglia che ha sempre pagato l’affitto, mandata via al termine del contratto di locazione" e lamenta come "il problema degli sfratti si risolva con la polizia e senza gli assistenti sociali, in ferie". Il picchetto è rimasto in via Cherubini per un paio d’ore, mentre proseguivano le operazioni di sfratto, con la famiglia (padre, madre e un figlio) che si stava preparando a lasciare l’immobile. Una volta fuori, sia gli inquilini sfrattati, sia gli attivisti di Plat si sono mossi in corteo verso la sede dei servizi sociali del quartiere Savena, dove sono rimasti fino alle 16,30 in presidio in attesa di essere ricevuti e di ottenere una risposta abitativa per la famiglia. La Digos ha monitorato tutta la giornata di agitazione e sta adesso preparando un’informativa per la Procura per i fatti della mattina, per la resistenza a pubblico ufficiale messa in atto dai contestatori.

n. t.