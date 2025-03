Via Corlo, striscione all’ex cava per fermare il parco fotovoltaico

Doveva essere convertita in parco naturale a protezione di flora e fauna autoctone e laghetti di laminazione del fiume Sillaro Uno striscione con affaccio sulla via Emilia per rivendicare la promessa di un parco naturale nell’ex cava di via Corlo che rischia invece di lasciar posto a un mega parco fotovoltaico da 16,25 MV. Fa sentire (e vedere) la sua presenza "ComiCorlo", il comitato che raggruppa i residenti di via Corlo nato l’autunno scorso con l’obiettivo di sensibilizzare la città sul tema della salvaguardia dell’ambiente. "La conferenza dei Servizi in capo ad Arpae ormai è agli sgoccioli e le istituzioni ci tengono aggiornati con informazioni frammentarie e solo telefoniche", lamentano preoccupati da "ComiCorlo", aggiungendo che "la Protezione Civile ha ribadito nuovamente il suo parere negativo".