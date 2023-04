Via Corticella, scontro tra camion e autobus I due autisti feriti, strada chiusa per ore

Se a bordo di quell’autobus ci fossero stati passeggeri in procinto di scendere, probabilmente sarebbe stata una strage. Sono al vaglio degli agenti della polizia locale le cause di un incidente che ha visto coinvolti un camion di Omnia Group e un autobus, ieri intorno all’ora di pranzo, all’incrocio tra via Calvart e via di Corticella. Stando a quanto ricostruito, il furgone, non è chiaro se bruciando un rosso, si è immesso da via Calvart in via di Corticella, proprio mentre stava passando il mezzo Tper che, uscito dal deposito, viaggiava in direzione centro per prendere servizio. Il furgone ha centrato in pieno la fiancata dell’autobus, all’altezza delle portiere. Un impatto molto violento, che ha causato gravi danni a entrambi i mezzi. Sia l’autista di Omnia Group che quello di Tper sono rimasti feriti e sono stati trasportati, in codice di media gravità al Maggiore. Sul posto sono intervenuti, assieme al 118 e ai vigili, anche i pompieri. La strada è rimasta chiusa per consentire i soccorsi un paio d’ore.