"Via dall’emergenza, turni troppo pesanti"

Tutta colpa dei turni se anche Elisa Manetti (foto), 45 anni, ha lasciato il lavoro scelto da ragazza, ossia in Pronto soccorso, per puntare su un’attività più adatta alla sua condizione di specialista e di mamma: il medico di famiglia.

Dottoressa, è stato facile cambiare?

"No, ho preso questa decisione per avere una vita più regolare. E non significa lavorare di meno, ma raggiungere un ritmo più sostenibile per la famiglia: ho una bambina di 10 anni".

I turni non le permettevano questo?

"I turni erano troppo pesanti. Tra l’altro non avevo una sola sede di lavoro, ma ruotavo nei Pronto soccorso di San Giovanni in Persiceto, Bentivoglio, Budrio e facevo sia il medico intraospedaliero sia extraospedaliero sul territorio. ossia su un’auto medica. Negli ultimi tempi, avevo solo un fine settimana libero al mese, ma non era intero".

Perché?

"Ero di notte il venerdì e il sabato quindi avevo lo ’smonto’, ossia era un giorno perso perché dovevo recuperare la stanchezza delle ore precedenti. In definitiva, avevo davvero a disposizione solo la domenica. E poi facevo cinque o sei notti al mese. Così una mamma non ce la fa. Peccato, perché amo l’emergenza urgenza, la gestione immediata del paziente è un aspetto molto bello della nostra professione".

Quando ha iniziato a lavorare nei Pronto soccorso?

"Nel 2011 come dirigente medico, prima da specializzanda. Sono romana e mi sono specializzata in Medicina interna al policlinico Umberto I di Roma. Quando ho fatto il concorso per l’Ausl di Bologna, settore emergenza urgenza, mi hanno chiamato subito a lavorare per i Pronto soccorso della provincia. Per tanto tempo nessun problema, poi la carenza di personale si è fatta sentire, ho avuto mia figlia ed è diventato tutto più complicato".

Quando si è dimessa?

"A luglio dello scorso anno".

Ha già trovato un’altra occupazione?

"Sì. Ho un contratto di sostituzione in carcere: sono il medico di 200 pazienti, alcuni devono essere seguiti per il diabete, altri per l’ipertensione, altri ancora per problemi dermatologici. È un’esperienza interessante: ho un carattere solare e con loro mi permetto di scherzare".

E in futuro?

"Frequento il secondo anno del corso di medicina generale e sono in attesa della convenzione con l’Ausl. Il prossimo bando per le zone carenti uscirà a ottobre: spero di trovare un posto in città".

