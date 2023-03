Via de’ Carbonesi Bendinelli (Aci): "Decisione assurda chiuderla nei T-Days"

di Luca Orsi

"Una decisione assurda. Incomprensibile". Federico Bendinelli – avvocato, presidente dell’Automobile Club di Bologna – boccia la pedonalizzazione di via de’ Carbonesi nei T-Days, decisa dalla giunta Lepore, in via sperimentale, a partire da sabato 8 aprile.

Presidente, perché un no preventivo?

"Perché il provvedimento si inquadra perfettamente nelle politiche per la il traffico di questa amministrazione".

Può spiegare?

"Hanno l’obiettivo non di rendere più fluida e razionale la mobilità a Bologna. Ma di creare ostacoli ogni volta che se ne presenta l’occasione".

In questo caso?

"L’ostacolo è doppio. Non solo alla mobilità privata, come è abitudine, ma addirittura alla mobilità pubblica".

In che senso?

"Perché si finisce per disincentivare l’uso del mezzo pubblico. Il sabato e la domenica gli autobus saranno infatti costretti a fare dei giri lunghi e assurdi per ‘saltare’ via de’ Carbonesi. Con il risultato che molti preferiranno prendere l’auto".

Lei parla di decisione assurda. Un aggettivo forte.

"Come altro definire la scelta, che giudico priva di alcuna giustificazione razionale, di bloccare una delle principali arterie di scorrimento entro la cerchia dei viali, una direttrice che attraversa la città collegando via Farini a piazza Malpighi?".

Residenti e commercianti di via de’ Carbonesi sono, in buona parte, favorevoli. Proviamo e vediamo come va, dicono. Che ne pensa?

"La penso così: per accontentare un piccolo gruppetto di residenti e commercianti che cercano di tutelare i propri interessi ci si disinteressa dell’interesse generale della collettività bolognese".

Cosa intende con ‘tutelare i propri interessi’?

"Tutti vorrebbero sotto casa la propria strada privata, senza traffico. Ma se tutti ragionassimo così, saremmo all’utopia di una città senza auto".

I commercianti ritengono che la pedonalizzazione gioverebbe alle loro attività.

"È il discorso di prima. Anche ammesso che i negozi, pochi, di via de’ Carbonesi beneficiassero della pedonalizzazione nei T-Days, tutte le attività commerciali nelle zone circostanti, ben più numerose, ne risentirebbero. Come per esempio ha ben spiegato proprio sul Carlino il direttore dell’Hotel Roma, che sta in via D’Azeglio".

Fra le motivazioni del Comune si parla però di ‘vivibilità’, di ‘tutela dell’ambiente sotto il profilo dell’inquinamento atmosferico’.

"Trovo queste e le altre motivazioni uno sfoggio di assurdità".

Perché?

"Qualunque persona che ragioni con un minimo di razionalità sa che è vero il contrario".

La pedonalizzazione elimina mezzi a motore, quindi inquinamento.

"Ma per evitare di inquinare 145 metri di strada si costringono tutti i mezzi pubblici e privati a compiere un percorso enormemente più lungo, cosa che causerà l’aumento degli inquinanti in tutte le altre strade attraversate. Dove sta il vantaggio?".