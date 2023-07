Via de’ Carbonesi, fine dei T-Days L’amministrazione fa dietrofront: "Il gioco non vale la candela"

Dietrofront del Comune sulla pedonalizzazione di via de’ Carbonesi nei fine settimana. A settembre, terminata la fase di sperimentazione (iniziata, fra mille polemiche, l’8 aprile ), si tornerà all’antico. "Anche a seguito del confronto con i diversi operatori economici, riteniamo che il gioco non valga la candela", riconosce Valentina Orioli, assessora alla nuova mobilità del Comune.

Tra qualche giorno, "con la fine del periodo di sperimentazione, formalizzeremo la riapertura di via de’ Carbonesi nei fine settimana a partire da settembre – spiega Orioli –. Nel frattempo ridefiniremo percorsi e orari degli autobus". Verranno anche ripristinati il senso di marcia di via Tagliapietre e la linea 29.

Giancarlo Tonelli (Ascom), parla di "scelta di buon senso amministrativo". D’altra parte, la sperimentazione "ha da subito dimostrato luci e ombre, con evidenti difficoltà nel fare decollare il progetto" di pedonalizzazione.

Per Confesercenti, spiega Loreno Rossi, "è importante che dopo la fase sperimentale decidano i commercianti sulla base dei risultati delle attività".

D’accordo con la scelta del Comune Claudio Pazzaglia (Cna): "Alla fine il risultato atteso, cioè la maggiore frequentazione della via durante i fine settimana, non è avvenuto. E ci si è resi conto che i problemi creati sono stati superiori a quelli risolti".

Fratelli d’Italia – che si era subito attivata con una raccolta di firme per contrastare i T-Days in via de’ Carbonesi – festeggia la "definitiva archiviazione" della pedonalizzazione. "Una grande notizia – afferma Stefano Cavedagna, capogruppo in Comune –. Una vittoria dei cittadini e dei commercianti, ai quali, sottoscrivendo la nostra petizione, abbiamo dato voce".

Via de’ Carbonesi, aggiunge Cavedagna, "è una via fondamentale per scorrere il centro città ed è giusto che rimanga sempre aperta".

Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune, parla di "fiasco annunciato".

Come "tante altre misure che questa amministrazione sta prendendo, è stata fatta senza procedere prima a un confronto con i residenti, i lavoratori e gli esercenti della zona, spacciando che fosse a vantaggio di questi ultimi, salvo poi veder emergere il contrario giorno dopo giorno".

Luca Orsi