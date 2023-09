Via de’ Carbonesi a Bologna, stop alla pedonalizzazione. Tornano i bus nel weekend

Bologna, 14 settembre 2023 – Dopo la retromarcia annunciata a luglio sulla pedonalizzazione, in via de' Carbonesi da questo fine settimana tornano a circolare gli autobus. Lo rendono noto Tper e il Comune di Bologna. Termina dunque la sperimentazione dei 'T-days' nella strada del centro storico e di conseguenza le linee 11, 14, 19, 29, 30, 38, T2, 52, 90 e 96 torneranno a percorrere la via anche nei weekend, secondo i consueti orari e percorsi.

Con il riassetto della circolazione anche in via Tagliapietre, nei giorni feriali torneranno inoltre anche su quella strada e in via D'Azeglio le linee 29 e 52 (in direzione sud). Rimane invece spezzata la linea 13, che da domani sarà sdoppiata e avrà una nuova numerazione: la tratta ovest, da via Lame a Borgo Panigale, diventerà la nuova linea 23 mentre il tratto est, da Rastignano a piazza Malpighi, manterrà il numero 13.

Con l'inizio delle scuole, inoltre, da domani riaprirà anche la corsia preferenziale di via Saffi in direzione centro, dopo i lavori di consolidamento della strada e del torrente Ravone. Le linee bus riprenderanno dunque il loro percorso abituale in via Saffi, anche se alcune fermate potranno subire una temporanea soppressione o ricollocazione in virtù dei cantieri per la linea Rossa del tram.

Infine, sempre da domani la linea 34 allungherà il suo percorso per servire meglio la zona del Pontelungo, sempre alle prese coi cantieri, dove a inizio anno era stata soppressa la navetta sperimentale. Dall'ospedale Maggiore, dunque, la linea 34 servirà le fermate di Prati di Caprara, Giacinto, Bernardi, Pontelungo e Rosa Luxemburg.