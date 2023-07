Via de’ Carbonesi Bologna, stop ai Tdays: quando scatta la decisione del Comune

Bologna, 7 luglio 2023 – Ancora novità a Bologna in tema di mobilità. Città 30 è partita da poco meno di una settimana, mentre in via de' Carbonesi da settembre torneranno le auto tutti i giorni della settimana.

Il Comune di Bologna ha infatti deciso di non proseguire i T-days 'allargati'. Ad annunciarlo è stata l'assessora alla Mobilità Valentina Orioli al termine oggi dell'incontro con le imprese bolognesi. "Ci avviamo a chiudere la sperimentazione della pedonalizzazione di via de' Carbonesi – dice Orioli – dove, anche a seguito del confronto con i diversi operatori economici, riteniamo che il gioco non valga la candela".

Un provvedimento che sarà ufficiale tra qualche giorno, "con la fine del periodo di sperimentazione, formalizzeremo la riapertura di via de' Carbonesi nei fine settimana a partire da settembre. Nel frattempo ridefiniremo percorsi e orari degli autobus".

Le reazioni politiche: FdI esulta

A festeggiare per la fine della pedonalizzazione di una strada urbana fondamentale è stato il gruppo di Fratelli d'Italia. “Una grande notizia quella della definitiva archiviazione della pedonalizzazione di via Carbonesi. Una vittoria dei cittadini e dei commercianti, ai quali, sottoscrivendo la nostra petizione, abbiamo dato voce", rivendica il capogruppo FdI in Comune Stefano Cavedagna.

"Noi di Fdi abbiamo sin da subito chiesto chiarimenti ed avviato una raccolta firme per chiedere di non pedonalizzare via Carbonesi, scelta che avrebbe danneggiato il trasporto pubblico, quello privato e tutti i commercianti".

Fratelli d’Italia ora chiede che si ripristini anche il senso di marcia di via Tagliapietre e la fermata del 29 su via D'Azeglio di fronte al San Luigi. “Le ragioni dei cittadini spesso riescono ad affermarsi. Noi di Fdi siamo e saremo sempre in loro difesa”, concludono nella nota.