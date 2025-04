Via de’ Carbonesi torna alla normalità (con code)

I cantieri vanno e vengono, ma il traffico e gli ingorghi restano.

Da ieri mattina anche via de’ Carbonesi è stata riaperta alla circolazione di auto, moto e bus. Sono terminati i lavori per sistemare la pavimentazione con i basoli in pietra che necessitavano di un intervento urgente, messi a dura prova dal maltempo e dall’aumento insistente del traffico con la chiusura di via San Vitale. Restano però, come detto, i disagi alla viabilità: in via Barberia, in particolare, il cantiere occupa ancora metà carreggiata all’incrocio con via Nosadella. E così, con una corsia fuori gioco, continuano a crearsi code e imbottigliamenti – soprattutto la mattina – in particolare quando i bus si trovano ad attraversare lo snodo semaforico.

I lavori in via Barberia, intanto, vanno avanti per un paio di giorni e finiranno domani.

Via de’ Carbonesi e una parte di Barberia sono rimaste chiuse per una decina di giorni, dal 17 aprile a ieri mattina, proprio a causa dell’intervento che aveva sollevato non poche polemiche. Soprattutto in merito ai lavori completati non più tardi di due anni fa nella stessa strada, che hanno fatto scattare sull’attenti il centrodestra, pronto a puntare il dito contro un’opera che sarebbe stata messa in campo non nel migliore dei modi.

Tra chi aveva puntato il dito contro un intervento "fatto male" e chi aveva criticato l’amministrazione per non aver ottenuto abbastanza garanzie sulla tenuta della pavimentazione, rimettere mano a via de’ Carbonesi non sembrava convincere nessuno. In particolare per le conseguenze sul traffico, con i primi giorni di viabilità completamente in tilt e i guidatori spaesati dalle nuove regole, oltre all’importanza di negare il passaggio nell’importantissimo asse Santo Stefano-Farini-Barberia, arteria principale dopo la chiusura di via San Vitale per il cantiere della Garisenda.

Soprattuto ieri mattina, con il ritorno dei bus, lo stallo non è tardato a presentarsi. A tal proposito infatti Tper ricorda come nelle strade siano tornati a circolare secondo il proprio regolare percorso le linee 11, 14, 15, 19, 20, 29, 30, 38, 52, 62, 90, 96, A, C e T2.

