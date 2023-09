Via de’ Carbonesi, weekend coi bus. E in Saffi riapre la preferenziale

Tornano a circolare gli autobus in via de’ Carbonesi da questo weekend. Termina dunque la sperimentazione dei T-Days nella strada del centro storico e di conseguenza le linee 11, 14, 19, 29, 30, 38, T2, 52, 90 e 96 torneranno a percorrere la via anche nei weekend, secondo i consueti orari e percorsi. Con il riassetto della circolazione anche in via Tagliapietre, nei giorni feriali torneranno inoltre anche su quella strada e in via D’Azeglio le linee 29 e 52 (in direzione sud). Rimane invece spezzata la linea 13, che da oggi sarà sdoppiata e avrà una nuova numerazione: la tratta ovest, da via Lame a Borgo Panigale, diventerà la nuova linea 23 mentre il tratto est, da Rastignano a piazza Malpighi, manterrà il numero 13. Con l’inizio delle scuole, inoltre, da oggi riaprirà anche la corsia preferenziale di via Saffi in direzione centro, dopo i lavori di consolidamento della strada e del torrente Ravone.

Le linee bus riprenderanno dunque il loro percorso abituale in via Saffi, anche se alcune fermate potranno subire una temporanea soppressione o ricollocazione in virtù dei cantieri per la linea Rossa del tram. Infine, sempre da domani la linea 34 allungherà il suo percorso per servire meglio la zona del Pontelungo, sempre alle prese coi cantieri, dove a inizio anno era stata soppressa la navetta sperimentale. Dall’ospedale Maggiore, dunque, la linea 34 servirà le fermate di Prati di Caprara, Giacinto, Bernardi, Pontelungo e Rosa Luxemburg.

Resta il nodo dei cantieri del Tram e il rischio maxi ingorgo a seguito della partenza delle scuole di oggi (primo grande test) e in vista dei prossimi appuntamenti fieristici. L’assessora alla Nuova Mobilità Valentina Orioli, di fatto, invita a mettersi l’animo in pace: "I cantieri finiranno nel 2026, trasformeranno la città. Su questo dobbiamo essere tutti consapevoli. Non è uno scherzo, è qualcosa di molto serio e complesso", ammonisce.

"Facciamo ogni giorno del nostro meglio per gestire la situazione: sulla Fiera c’è un tavolo che sta lavorando e ha diverse soluzioni per cercare di mitigare l’impatto sul Cersaie (dal 25 al 29 settembre), che ci sarà, non possiamo certo negarlo", ammette. Sul tema caos cantieri, interviene anche il sindaco Matteo Lepore: "Stiamo lavorando da mesi per ridurre al massimo i disagi. Ci sono alcune fiere che hanno impatto sulla mobilità più di altre, il Cersaie è una, il Cosmoprof sarà l’altra. Noi stiamo già incontrando gli organizzatori". Il presidente di Bologna Fiere Gianpiero Calzolari conferma che "c’è un gruppo tecnico Fiera-Comune (oggi la riunione, ndr) che sta lavorando per rendere compatibili i cantieri che sono ineluttabili con l’afflusso straordinario. Un minimo di disagio dobbiamo metterlo in conto – sottolinea – il gruppo sta mettendo a punto tutte le soluzioni per rendere il meno impattante possibile la cantieristica, siamo in condizione di non soffrire troppo". Infine, la polemica sulle nuove piste ciclabili di via Mengoli e via Laura Bassi che ’rubano’ posti auto. Orioli ricorda che "abbiamo dato molta attenzione alla sicurezza. E metà dei parcheggi sarà recuperata".

Chiosa la consigliera di Coalizione civica, delegata della Città metropolitana alla Mobilità ciclistica, Simona Larghetti: "Ci sono disagi e c’è la necessità di adattarsi. Ma è un modo per aiutare la sicurezza degli utenti più deboli". Il tema parcheggi è stato affrontato anche ieri nella seduta della commissione Mobilità sulla linea Verde del Tram, ma secondo il leghista Giulio Venturi, non in modo esaustivo. "Poche risposte e tutto lasciato al progetto esecutivo per la nuova linea Verde del Tram che collegherà Piazza dei Martiri a Corticellaconfine Castel Maggiore. Anche in questo caso la situazione dei parcheggi verrà inevitabilmente compromessa".

ros. carb.