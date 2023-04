Via de’ Carracci Bologna, i new jersey diventano definitivi

Bologna, 5 aprile 2023 – Taglio definitivo alla sosta selvaggia in via de’ Carracci. I new jersey in plastica – posizionati dal Comune per evitare una lunga fila di auto parcheggiate –, diventeranno di cemento.

I dissuasori posizionati dal Comune contro la sosta selvaggia

L’esperimento di palazzo d’Accursio era partito lo scorso ottobre: non poche le polemiche da parte di alcuni cittadini, tant’è che per un periodo i dissuasori in plastica erano stati tolti, ed era pure stata lanciata l’idea di allargare un marciapiede o posizionare una telecamera.

L’intervento tra giovedì e venerdì

Infatti, fa sapere il Comune, visto "l'esito positivo dell'intervento temporaneo realizzato a ottobre (dietro la stazione dei treni, ndr), quando furono collocati new jersey in materiale plastico per impedire fermate e soste non autorizzate nel tratto compreso tra via Fioravanti e via Nicolò dall'Arca, a protezione della corsia di ingresso alla stazione dell'Alta velocità", domani e venerdì "si passerà alla fase definitiva dell'intervento, sostituendo gli elementi in plastica con mini new jersey in calcestruzzo".

Dove parcheggiare e dove fermarsi in via De’ Carracci

L'amministrazione ricorda poi che "per la discesa e la salita dei passeggeri (dei treni, ndr) è possibile usufruire dello spazio sotterraneo Kiss and Ride predisposto a servizio della sosta breve degli autoveicoli per la stazione, fino a 15 minuti e con esclusione dei mezzi alimentati a Gpl".

Il servizio è attivo dalle 5.30 alle 23, con accesso da via Svampa e dal nuovo sottopasso Ernesto Maserati e uscita su via Serlio.