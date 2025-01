Via degli Artieri, cassonetti a un metro dai portoni dei palazzi

È stato un risveglio spiacevole quello dei residenti del civico 2 di via Artieri, traversa di via Rizzoli in pienissimo centro storico. Nella strada, dove si trova un’isola ecologica di Hera, sono comparsi alcuni cassonetti che, l’altra mattina, qualcuno aveva posizionato esattamente di fronte al portone del palazzo, a meno di un metro. A segnalare il fatto, un residente, che spiega: "Abito in via degli artieri 2, edificio affacciato su via Rizzoli, di conseguenza probabilmente cittadino di serie B per la giunta Lepore – scrive, con amara ironia –. Oggi (ieri, ndr) abbiamo ritrovato i cassonetti di fronte al portone di casa a distanza di un metro: chiediamo che le cose vengano risolte in modo strutturale e non con continui aggiustamenti o spostamenti".

Il problema, infatti, per il residente è di lungo corso. Ad aggravarlo, i danni causati all’isola la notte di Capodanno, a cui qualche ‘genio’ ha dato fuoco. Hera ha quindi dovuto provvedere mettendo dei cassonetti provvisori, che saranno tolti appena sarà ripristinata l’isola. Intanto, verranno posizionati meglio.