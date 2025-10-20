Via dei Mille chiusa a Bologna per fuga di gas

Bologna, 20 ottobre 2025 – Disagi alla circolazione in via dei Mille a Bologna. La strada è stata chiusa perché sono state rilevate fughe di gas. Sul posto le forze dell’ordine tra cui la polizia municipale, ma anche i tecnici di Hera al lavoro per risolvere la situazione.

Non si sa ancora di preciso quanto durerà l’intervento, ma intanto la strada è stata del tutto chiusa in entrambi i sensi di marcia. Per questo motivo, oltre ai cantieri e al traffico che però in serata dovrebbe essere minore, passare in zona diventa ancora più difficile.