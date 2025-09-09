Via del Canale si rifà il look. Cantieri per il nuovo manto

Partiti i lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lungo i tratti della strada provinciale sp29 ’via del Canale’, a Medicina. Si tratta di interventi di risanamento della pavimentazione al fine di migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità che finiranno entro ottobre, con possibili modifiche nei tempi di esecuzione in base all’andamento delle operazioni.

Gli interventi si svolgeranno indicativamente dalle 8 alle 17, con la possibilità di variazioni in base alle necessità, anche durante la notte, se autorizzato dalla direzione lavori. Cosa cambia per la circolazione? Sensi unici alternati, regolamentati da movieri, saranno istituiti nei tratti stradali di volta in volta interessati dai lavori, durante l’orario di lavoro, limite di velocità ridotto a 30 km/h nei tratti dei cantieri, divieto di sorpasso per tutti i veicoli nei tratti dei lavori, possibili deviazioni parziali delle corsie di marcia, in base all’avanzamento delle lavorazioni.

Per chi ha necessità di dirigersi da Sant’Antonio a Medicina, il Comune suggerisce di percorrere via Sant’Antonio e via Fiorentina ed evitare via del Canale. "Siamo contenti che la Città Metropolitana abbia raccolto le sollecitazioni dell’amministrazione riguardo la manutenzione della SP29. Questi lavori erano attesi da tempo soprattutto dai cittadini della frazione di Sant’Antonio. Con questi interventi di risanamento della pavimentazione stradale si migliorerà la sicurezza e la qualità della viabilità nel nostro territorio" ha dichiarato il sindaco Matteo Montanari.