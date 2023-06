Via del Pratello Auto va a fuoco Fumo e paura

Paura e fiamme, ieri mattina intorno alle 9, in via del Pratello, dove un’utilitaria è andata a fuoco. La macchina era in movimento, nei pressi di un dehors, al centro della strada, quando l’automobilista ha notato il fumo che si levava dal cofano ed è uscito dalla macchina, dando subito l’allarme ai vigili del fuoco. I pompieri, una volta sul posto, hanno impiegato circa un’ora per spegnere il rogo: il problema è stato poi che la macchina, ovviamente, non partiva più e dunque è stato necessario spostarla con il carroattrezzi. In via del Pratello, durante tutte le operazioni, era presente anche una pattuglia dei carabinieri. Nessuno comunque è rimasto ferito o intossicato.