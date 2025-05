Via del Pratello, bivacchi, sporco e vandalismi. Residenti esasperati: "Fate controlli di notte"

Bivacchi, sporco, scritte sui muri. I residenti del condominio al civico 107 di via del Pratello non ne possono più. E così, rappresentati dall’amministratore di condominio, hanno inviato un esposto, corredato da alcune foto, a Prefettura, Comune, Questura, comando dei carabinieri e polizia locale. "La piazza in corrispondenza della Basilica ortodossa, la via Calari, la via Santa Croce e il portico antistante il civico 107 di via del Pratello sono diventati, soprattutto nelle ore serali e notturne, ritrovo di gruppi di persone che bivaccano creando disturbo ai condomini residenti, spacciano e fanno uso di stupefacenti completamente indisturbati", si legge nell’esposto. "Mi riferiscono i condomini – scrive ancora l’amministratore –, documentando con foto, che questi addirittura utilizzano le auto in sosta camminandoci sopra e come seduta. A questo si aggiunge il continuo imbrattamento dei muri, della pavimentazione del portico e il continuo lancio di bottiglie di birra vuote". Una situazione diventata esasperante, motivo per cui i residenti sono arrivati a chiedere formalmente "che vengano disposti accertamenti e verifiche, valutando anche i necessari provvedimenti per risolvere i problemi lamentati, possibilmente effettuando controlli durante le ore serali e notturne".