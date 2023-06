Via della Lana e della Seta in festa Eventi in bilico sul filo del crinale

La festa della Via della Lana e della Seta torna con la sua quinta edizione, offrendo un’esperienza unica per gli amanti dei cammini e dei paesaggi appenninici. Questo evento speciale unisce le province di Bologna e Prato, offrendo escursioni, concerti e un’ampia scelta di prelibatezze culinarie. Le celebrazioni si terranno nel fine settimana del 24 e 25 giugno nei territori di Castiglione dei Pepoli e Montepiano, entrambi rinomati per il loro impegno nel turismo sostenibile.

Durante l’evento, saranno organizzati momenti straordinari, come il concerto dei Marlene Kuntz, famosa band rock italiana, che si terrà il sabato sera alle 21 presso il teatro comunale di Castiglione. Al mattino, a Montepiano, altri artisti si esibiranno al Mulino della Badia. Saranno inoltre aperte al pubblico diverse ville storiche, tra cui la Villa Strozzi, Villa Torre Alpina, Mulino del Saetti, Villa Bega, Ville Sperling e Villa Buccioni, insieme ai suggestivi giardini di Montepiano. La rassegna di eventi si concluderà domenica sera, il 25 giugno, con una straordinaria trasferta del Centro Pecci Books Festival a Montepiano, che includerà una passeggiata letteraria con il rinomato scrittore e giornalista Mauro Garofalo, seguita da un dialogo con Giacomo Forte fino al Parco del Poggetto. L’evento si concluderà con un concerto finale e degustazioni di prodotti tipici.

Un’altra novità di quest’anno sarà l’apertura delle cucine della Via, nella piazza principale di Castiglione dei Pepoli, dove sarà possibile assaporare le delizie tosco-emiliane del territorio. Numerosi stand dei ristoratori e delle associazioni della Via della Lana e della Seta saranno presenti per raccontare agli ospiti la storia dei loro prodotti. Per agevolare gli spostamenti tra le due località, verranno fornite navette da parte del gruppo City Red Bus, soprattutto la domenica, ma anche il sabato solo per Castiglione. Inoltre, per coloro che parteciperanno alle escursioni, sarà possibile acquistare la Bisaccia del Viandante, un cestino contenente prodotti tipici locali, zainetto e borraccia riutilizzabili.

L’evento è stato presentato da Mattia Santori, presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena, Barbara Panzacchi, consigliera metropolitana con delega al turismo, Maurizio Fabbri, consigliere metropolitano delegato alle politiche per l’Appennino Bolognese, Gabriele Bosi, assessore al Turismo di Prato, Stefano Lorenzi, direttore di Appennino Slow, e Marco Tamarri, responsabile del settore turismo dell’Unione Appennino Bolognese. Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo, si può visitare il sito web viadellalanaedellaseta.comfesta.

Nicola Maria Servillo