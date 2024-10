Via delle Rose, colpi in casa a raffica: "Siamo spaventati"

"Da Pasqua la nostra via è bersagliata dai furti. Ma nell’ultima settimana il livello si è alzato ulteriormente, con colpi messi a segno nel pomeriggio, anche mentre le persone sono in casa". La preoccupazione è palpabile in via delle Rose, dove i residenti (che da qualche tempo sono confluiti nel comitato ComiColli) negli ultimi giorni hanno contato "almeno cinque furti in casa, tutti messi a segno nel tardo pomeriggio, tra le 18 e le 19. In un caso i ladri hanno rubato soldi e gioielli mentre la padrona di casa era in cucina a preparare la cena", racconta una degli abitanti della strada. Che la scorsa settimana si è trovata uno sconosciuto in giardino. "Lo stesso – dice – qualche giorno prima era stato protagonista di una violenta rissa: abbiamo chiamato le forze dell’ordine, ma quando sono arrivate erano già scappati tutti". Il problema, insomma, è molto sentito: "Siamo tanto spaventati – spiega –: abbiamo fatto denuncia ai carabinieri della stazione Bologna, che sono stati molto gentili e ci hanno spiegato che stanno già indagando. Però questa gente è scatenata e non ci sentiamo più sicuri in casa".

In una circostanza i ladri sono entrati segando, probabilmente con un flessibile, l’inferriata alla porta finestra di un piano rialzato; in un altro caso hanno rubato un pc dentro un’auto. E ancora, sono entrati in casa di un’altra persona dalla finestra. "A quell’ora, con la gente in casa, gli allarmi sono disattivati – dice ancora la residente –. Per il momento è andata anche bene, perché nessuno si è trovato faccia a faccia con i delinquenti... altrimenti chissà cosa sarebbe potuto accadere". I ladri sono favoriti nei loro blitz anche dalla vicinanza con la Staveco: "Quando sentono arrivare qualcuno fuggono via infilandosi in quell’area dismessa... e ovviamente chi li trova più? La Staveco, in quelle condizioni da anni, è un problema che si somma al resto", conclude la residente.

