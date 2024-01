Via dello Scalo e Malvasia. Blitz nelle cantine Acer contro droga e bivacchi

Cantine occupate e utilizzate come luogo di spaccio e di consumo di stupefacenti. Una situazione nota nel quadrato di case di edilizia popolare compreso tra via dello Scalo e via Malvasia, dove gli inquilini hanno più volte parlato di un via vai continuo di soggetti ‘sospetti’. Per questo, negli scorsi giorni, a seguito della segnalazione fatta da Acer, i carabinieri della stazione Indipendenza assieme alle unità cinofile della polizia locale sono tornati per effettuare un controllo ad hoc nelle cantine dei palazzi. Un blitz che ha dato risultati: l’agente a quattro zampe della locale, avvicinatosi a una delle cantine segnalate, ha iniziato subito ad agitarsi. Così i militari dell’Arma sono entrati all’interno e vi hanno sorpreso due tunisini, che sono stati controllati e identificati.

Nella circostanza non sono state trovate nella cantina sostanze stupefacenti, ma dalla reazione avuta dal cane poliziotto non è escluso che vi fossero state consumate e anche di recente. C’erano però coperte e materassi e una gran confusione, a dimostrare come il locale fosse utilizzato, dagli occupanti, risultati entrambi irregolari sul territorio, come rifugio.

Al termine degli accertamenti, i due sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici e la loro posizione è stata comunicata all’ufficio immigrazione.

"Avevamo segnalato il problema dell’occupazione delle cantine nelle scorse settimane – ha spiegato il presidente di Acer, Marco Bertuzzi –. L’intervento dei carabinieri e della polizia locale, che ha permesso di individuare e allontanare due soggetti che stazionavano abusivamente negli spazi di pertinenza dei nostri inquilini, è la dimostrazione di come vengano gestite tutte le segnalazioni che ci arrivano da parte degli assegnatari. Per questo risultato, che ci permette di ripristinare una situazione di tranquillità e legalità nei nostri condomini, non posso che ringraziare i militari dell’Arma e la locale".

n. t.