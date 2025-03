Via dello Sport, lavori da lunedì

Alla fine i lavori in via dello Sport slittano di qualche giorno. Il Comune aveva annunciato che l’intervento per realizzare la nuova zona di manovra per i pullman dei tifosi ospiti sarebbe partito dopo la partita casalinga della Lazio, vinta domenica dal Bologna per 5 a 0. Ora c’è la data: in accordo con la società rossoblù si parte lunedì, 24 marzo, con l’obiettivo garantito da Palazzo d’Accursio di completare tutto entro il match in casa con il Napoli (fissato per il 7 aprile).

Come riportato dal Carlino, si tratta di un intervento chiesto a gran voce per anni dai residenti di via Menabue, ormai vessati dalla convivenza con un ingresso dei tifosi ospiti troppo vicino alle abitazioni e da schiamazzi, problemi di decoro pubblico e non solo. I bolognesi che abitano nella stradina, infatti, hanno lamentato anche l’impossibilità di spostarsi durante le partite a causa della maxi cancellata eretta per consentire l’accesso dei fan avversari del Bologna, che finiva per limitare anche le operazioni più semplici, come uscire di casa. E le criticità hanno sempre riguardato anche le manovre dei pullman, criticità non da poco segnalata dai cittadini.

Dopo due incontri a Palazzo d’Accursio e una battaglia durata a lungo, l’amministrazione ha deciso di spostare in via dello Sport la zona di arrivo e ripartenza dei pullman, con la stessa cancellata che sarà spostata in questa via (occupandola per metà) per consentire il regolare flusso dei tifosi ospiti verso lo stadio. Tutto questo anche per alleggerire il traffico in via Porrettana.

"Un primo passo", secondo i residenti di via Menabue, che però continuano a ribadire come l’unica soluzione definitiva sia quella di "spostare di netto l’ingresso ospiti con il futuro progetto di restyling del Dall’Ara", quando sarà pronto.

fra. mor.