Voragine in strada: via Emilia Levante chiusa oggi a Bologna e lavori urgenti di Hera

Bologna, 19 luglio 2023 – In una città congestionata dal caldo, si rischia anche una congestione del traffico, in uno dei punti più frequentati. Una voragine si è aperta questa mattina sulla via Emilia, all’altezza del supermercato Conad, e la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per i lavori urgenti di ripristino da parte di Hera.

All’origine del cedimento dell’asfalto, avvenuto nelle prime ore della mattinata, ci sarebbe lo scoppio di una tubatura. Gli operai sono già a lavoro, dalle 7.30 di oggi, per ripristinare il manto stradale, presumibilmente l’intervento dovrebbe terminare già in serata. A causa della voragine, la strada è stata chiusa per circa 200 metri: tra via Sigonio e via Protti. Modifiche che hanno comportato un blocco della viabilità con un grande afflusso di macchine nelle vite parallele, in particolare in via Leandro Alberti. Nonostante il cedimento, non ci sono state fortunatamente persone coinvolte, né feriti. Sul posto è intervenuta la polizia locale per regolamentare il traffico.

“Ennesima voragine nelle strade di Bologna – commenta il leghista Matteo Di Benedetto -, figlia di una manutenzione che da anni va avanti di rattoppi. Questa volta è successo in un punto in cui passano alcune delle linee più utilizzate della città, come il 15, il 19 e il 27. Si trovano 24 milioni di euro per la Città 30 ma non i soldi per manutenere le strade? Andiamo avanti di rattoppi in tutta la città - vedi questa notte, dove i buchi di via San Felice sono stati rattoppati con calce e pala, dopo la caduta di diversi ciclisti, così che tra un mese saranno di nuovo aperti - poi succede quello che è successo in via Emilia Levante, alla fine si aprono le voragini”.

E poi il capogruppo del carroccio attacca su la città 30: “Una giunta che preferisce mettere i soldi nella Città 30 piuttosto che nella manutenzione e nella sicurezza delle strade fa scelte ideologiche. Chiediamo che Lepore dia risposte immediate e pensi a una revisione strutturale del manto stradale”.

Notizia in aggiornamento