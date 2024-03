Via Farini, è già caos preferenziale. E la telecamera può attendere

Un battesimo un po’ frettoloso e macchinoso, quella di ieri della corsia preferenziale in via Farini, dipinta sull’asfalto in mattinata e ’inaugurata’ alle 14.40 in punto, tra le perplessità di alcuni guidatori. Alla mattina, mentre auto e motorini passavano facendo lo slalom tra le macchine utensili, gli operatori hanno disegnato la segnaletica orizzontale, completando l’opera con le strisce gialle e la scritta ‘bus’ solo dopo pranzo. Solo a quel punto, sono stati scoperti anche i cartelli verticali, lasciando coperta, però, l’indicazione del controllo telematico degli accessi: le telecamere, infatti, verranno attivate in seguito, probabilmente nel giro di qualche settimana.

Non è ancora chiaro quando si accenderanno le riprese, ma di certo c’è che i mezzi in direzione via Barberia devono svoltare obbligatoriamente a sinistra, in piazza Cavour, per evitare di prendere la multa. A staccare le sanzioni, al momento, è l’eventuale posto di blocco della polizia locale, che ieri pomeriggio, dopo i primi minuti dalla scoperta dei cartelli, ha smistato il flusso veicolare, a eccezione di motorini, veicoli autorizzati, come taxi e residenti, autobus e biciclette. Ma quando i vigili hanno abbandonato il campo, le auto hanno continuato la loro corsa indisturbate sulle fresche strisce gialle.

La comunicazione della riattivazione della corsia preferenziale, che torna in vita dopo ben quattordici anni, a detta dei cittadini, non è stata molto chiara. "Non ne sapevo nulla. E poi la telecamera è ancora spenta", commenta un automobilista in coda al semaforo. "Alcune scritte dei cartelli sono coperte, come si fa a comprendere bene dove andare?", si domanda un altro. Una mattinata di passione per il traffico, perché tra le macchine utensili attive per disegnare le strisce sull’asfalto e i veicoli in coda al semaforo, i clacson che suonavano erano parecchi.

"L’ennesimo lavoro poco chiaro e male organizzato – azzarda il giudizio un motociclista –, del quale siamo vittime noi cittadini. Attivare una corsia preferenziale, costruendola nella stessa giornata, non è un’azione pensata per facilitare i nostri spostamenti". Sono state parecchie le auto che, in vista delle strisce gialle, hanno frenato di scatto, svoltando velocemente verso sinistra. Ancora più confusi sono i motorini, che possono accedere alla corsia preferenziale, ma sono rimasti perplessi in prossimità o del tratto interessato. All’altezza di piazza Minghetti, però, prima dell’inizio della corsia, c’è un cartello che preannuncia la novità. Il Comune, da parte sua, precisa che "non ci sono ritardi né slittamenti. Il tracciamento delle strisce che delimitano la preferenziale doveva essere fatto contestualmente al giorno di apertura, e non di notte per l’umidità dell’asfalto". Per quanto riguarda le telecamere, "abbiamo precisato che l’accensione dell’occhio elettronico non sarebbe stata contestuale, per permettere ai cittadini di abituarsi ed effettuare le verifiche sulle targhe autorizzate".

Intanto, però, FdI organizza una raccolta firme contro il ritorno della corsia preferenziale. "L’ennesima decisione ideologica della giunta Lepore sulla viabilità – commenta il capogruppo Stefano Cavedagna –. Chi arriva da via Santo Stefano e deve andare in piazza Malpighi sarà obbligato a salire fino ai viali e fare un giro dell’oca. Si riempiranno ancora più di auto i viali, con il risultato che aumenteranno ulteriormente inquinamento e traffico. Se già viviamo l’incubo della ‘Città 30’, così sarà ancora peggio". Appuntamento oggi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 in piazza Galvani "per chiedere di riaprire la strada come è attualmente".

Mariateresa Mastromarino