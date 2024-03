Via Farini, parte la preferenziale. Da oggi anche il bus in Aldrovandi

Ci siamo, da oggi 8 marzo debuttano le nuove linee di bus 44 e N8 che serviranno piazza Aldrovandi, previste dall’accordo per il potenziamento del trasporto pubblico firmato tra Comune, Srm, Tper, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna. Da oggi viene anche riattivata la preferenziale di via Farini. A proposito dei bus 44 e N8, il nuovo assetto prevede l’introduzione nella carreggiata centrale di una preferenziale che collegherà via San Vitale a Strada Maggiore e di una corsia ciclabile contromano. Sulla preferenziale transiteranno bus e altri autorizzati e, in deroga, anche gli operatori del mercato per le operazioni di carico e scarico, le cui regole e il numero di stalli rimangono invariati rispetto alla situazione attuale, sia per il mercato che per le attività commerciali sotto il portico. La linea 44 da oggi è attiva tutti i giorni (nei feriali dal lunedì al sabato dalle 7,10 alle 24; la domenica e i festivi dalle 14,10 alle 24 per consentire lo svolgimento del mercato), con frequenza ogni 20 minuti. Il percorso: via Pelagio Palagi, via Massarenti, via San Vitale, piazza Aldrovandi, strada Maggiore, via Mazzini. Per quanto riguarda invece la preferenziale di via Farini (direzione centro, nel tratto tra le piazze Cavour e Galvani), oggi sarà attiva, ma non saranno ancora accese le telecamere, lo saranno a breve. Potranno passare le moto.

Intanto Bomob, l’azienda che per conto del Comune gestisce il piano sosta, in commissione ha comunicato che le sanzioni per sosta vietata, in città, sono state 24.707 nei primi due mesi del 2024 contro le 19.067 dello stesso periodo del 2023. Con un incremento, quindi, del 29,6%. "Solo il 60% delle sanzioni è collegato al pagamento non effettuato o scaduto – ha detto Fabio Garavina di Bomob –, mentre la restante parte riguarda interventi di mantenimento delle regole". Per quanto riguarda invece l’antico raddoppio del parcheggio Staveco, "il Comune ha avuto l’ok della Soprintendenza, a breve saremo in grado di procedere a contrattualizzare l’impresa che realizzerà la sopraelevazione portando i posti da 178 a 305". Infine cinque associazioni – Orfeonica di via Broccaindosso, Comitato Bologna vivibile, Labas, Percorsi e Comitato Torleone – hanno scritto a Lepore. "No al bus in piazza Aldrovandi, sconfessa la Città 30, Orioli ci incontri".

Paolo Rosato