Via Farini a Bologna: la telecamera è spenta, le multe (ancora) non ci sono

Bologna, 8 marzo 2024 - La corsia preferenziale che dovrebbe attivarsi oggi in via Farini è stata costruita in mattinata: le strisce gialle sono state appena completate dagli operai, mentre i cartelli, ossia la segnaletica verticale c’è ma è coperta.

Le auto, dunque, continuano a passare tranquillamente nel tratto interessato, proseguendo la loro corsa in direzione via Barberia. Ma il traffico ne risente, perché tra i macchinari attivi per disegnare le strisce sull’asfalto e i veicoli in coda al semaforo, i clacson che suonano sono parecchi.

Non è ancora chiaro quando sarà accesa la telecamera, forse nel giro di qualche giorno. Sta di fatto che, una volta scoperti i cartelli le multe possono essere elevate anche dai vigili che potrebbero appostarsi in zona Zanarini.