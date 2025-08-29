Via alla festa dell’Unità a Bologna, mini location e Pd unito: “Ceto medio e alberi, la giunta vada avanti”

Booogna, 29 agosto 2025 – Il Pd fa quadrato su Matteo Lepore, preso di mira da destra (su crack, tram e sicurezza) ma anche da sinistra (sul verde in primis). E si scaglia contro gli insulti e le offese social. Contro il centrodestra che va avanti con esposti e denunce, contro la strumentalizzazione “di quei partiti che non hanno idee”.

Il sindaco Matteo Lepore con i leader locali e nazionali del Pd

Al parco Cevenini, al debutto della nuova Festa dell’Unità, ridotta e a misura di volontari, senza luna park e ristorazione provata, è tempo di compattezza. Una festa intima, senza i grandi pienoni del Parco Nord, né i grandi viali polverosi, l’ex partitone si gioca tutto sull’orgoglio. Ricorda il ’Cev’, a cui è intitolato il parco, e guarda al futuro perché “questa è una scelta di coraggio”, dice l’organizzatore della Festa, Lele Roveri.

Il sindaco apre difendendo l’operazione pipe del crack gratis, gli fa eco dal Nazareno Igor Taruffi, responsabile nazionale dell’Organizzazione Pd, che ha voluto tagliare il nastro della kermesse dem, rivendicando le oltre 450 feste in giro per l’Italia, facendo sentire il sostegno di Roma. Taruffi ringrazia il sindaco “per il lavoro che fa”, respinge “l’attacco strumentale a cui è sottoposto” e ricorda che se “l’Italia fosse come Bologna sarebbe un Paese migliore. Galeazzo Bignami (capogruppo di FdI alla Camera) se ne farà una ragione...”.

Parole a cui fa eco anche Enrico Di Stasi, segretario provinciale del Pd, che tiene a battesimo la nuova location dopo 51 anni al Parco Nord. Con la voce un po’ spezzata dalla commozione, plaude in particolare alla proposta del sindaco a sostegno del ceto medio, perché “Bologna è diventata più cara. È giusto porre attenzione a questa fascia della popolazione”. Poi aggiunge un passaggio sull’onda degli attacchi arrivati al sindaco: “Criticare è giusto, ma va fatto sempre con misura. E colpisce che la critica venga rivolta solo a questa amministrazione e non al governo Meloni, che minaccia i diritti”. Non manca una stoccata anche ai movimenti ambientalisti: “Mentre discutiamo di un bagolaro e consideriamo l’abbattimento di un albero una tragedia umanitaria, rischiamo di non vedere i tagli ai Comuni, il massacro dei civili a Gaza e in Ucraina e quanto i diritti stiano diventando fragili”. Anche il segretario regionale dei dem in Emilia-Romagna, Luigi Tosiani, fa scudo al sindaco, che “è spesso un bersaglio. Matteo, questa comunità politica ti è stata e ti sarà al fianco – assicura Tosiani – Bologna è una città democratica e non può essere la città dove vince la prepotenza. Vai avanti col tuo lavoro”, è il messaggio.

Dall’odio contro il sindaco dal palco si fa riferimento a quello contro le donne, sotto attacco su social e siti web, con Lepore dal palco che racconta di essere stato a San Luca, “perché molte persone sono andate a scrivere sotto il Portico i nomi di donne di questa città, coi numeri di telefono, scrivendo cose ignobili. Ringrazio queste donne per la loro denuncia, nessuno si può permettere di fare violenza sulle donne della nostra città”.

Capitolo ’caldo’, infine, le infrastrutture. Il sindaco si rivolge proprio ai cittadini di Borgo Panigale “per i disagi dei cantieri”, ma ricorda che sono stati proprio i volontari a volere il murales del tram sulla muro del ristorante Bertoldo: “Chi spera nel fallimento del tram pensa di fermare me. Ma in realtà ferma la città”, avverte, con lo sguardo già alle Comunali 2027.