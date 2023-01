Via Filippo Re, collettivo ‘sfrattato’ La polizia sgombera Base Rossa

I ragazzi di Cambiare Rotta avevano occupato quel piccolo spazio in via Filippo Re lo scorso 17 novembre, mentre in via Oberdan la polizia sgomberava il palazzo del ’600 occupato dal Cua. Ieri, invece, la Digos è andata ad apporre i sigilli della Procura alla loro ‘Base Rossa’. La polizia ha eseguito il provvedimento in mattinata, liberando il locale dell’università, preso dagli studenti del collettivo un mese e mezzo fa. Non ci sono state tensioni, né disordini.

I ragazzi, una decina, hanno manifestato in via Irnerio con striscioni, bandiere e megafoni per protestare contro lo sgombero, senza bloccare il traffico. Un paio sono rientrati nello spazio per riprendere le loro cose, poi gli accessi sono stati messi in sicurezza. Dopo la protesta, i dieci antagonisti si sono avviati al Rettorato, "per pretendere risposte in merito allo sgombero dentro all’Università e che venga rotto l’indecente silenzio del rettore sull’occupazione di Base Rossa e sulle sue rivendicazioni: più fondi al diritto allo studio meno alla guerra, misure di contrasto al carovita tramite un piano di costruzione di studentati che garantisca l’equo canone, una ricerca realmente pubblica e non svenduta al privato, la garanzia di spazi di agibilità politica in università per studenti e lavoratori", elencano i ragazzi del collettivo che non si arrende: "La lotta non si ferma: il rettore – dicono ancora – dovrà rispondere di questo sgombero e di aver trattato le mobilitazioni studentesche come un mero problema di ordine pubblico. Di fronte all’ingresso della polizia in università e allo sgombero, noi promettiamo che questo sarà un anno di lotta e che la caduta della prima base rossa studentesca non sarà che l’inizio della seconda". E il rettore Giovanni Molari ha già risposto: "È importante il rispetto della legalità, le forze dell’ordine hanno fatto il loro lavoro – spiega Molari –. Ma non entramo nel merito di decisioni che non ci spettano: quell’edificio era pericolante ed era doveroso da parte nostra segnalarne l’inagibilità".

Nicoletta Tempera