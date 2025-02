Via Fioravanti, il caso. Ospita in casa pusher. Nei guai con il marito

Non c’è pace per i residenti del palazzo al civico 99 di via Fioravanti. Che da anni, ormai, subiscono le conseguenze di una convivenza impossibile con un’inquilina problematica. Ieri è avvenuto l’ultimo episodio di questa ‘telenovelas’ della Bolognina, quando i carabinieri hanno denunciato l’ennesimo spacciatore ‘ospite’ della donna, che abita in affitto. I militari della stazione Navile erano andati a controllare il marito della trentenne marocchina, perché uscito in permesso dalla Dozza, dove si trova detenuto per spaccio. Nella circostanza, nell’appartamento hanno sorpreso anche un altro uomo, un quarantenne anche lui marocchino, irregolare sul territorio, trovato in possesso di una ventina di grammi di hashish. L’ospite è stato dunque denunciato per spaccio, mentre l’inquilina per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I carabinieri segnaleranno infine il marito al magistrato di sorveglianza, visto che si intratteneva in casa con spacciatori durante il permesso dal carcere.

L’intervento andrà ad arricchire l’esposto presentato ai carabinieri a novembre scorso dagli abitanti del palazzo, estenuati da una situazione di insicurezza e degrado, generata dalle ‘frequentazioni’ della donna, già condannata in passato per aver lavato con la candeggina il cadavere di un uomo morto di overdose nel suo appartamento. Dove c’è anche la figlia, una bimba di 4 anni, "che vive tra spacciatori ed escrementi di gatti di cui nessuno si occupa", spiega il primo firmatario dell’esposto, l’avvocato e cantante Salvatore De Siena, frontman della band ‘Il parto delle nuvole pesanti’. Che ha annunciato che, sul punto, sporgerà denuncia "anche ai veterinari dell’Ausl, perché anche i gatti sono vittime di questa situazione", come spiega. Una situazione che va avanti dal 2017, "tra risse sulle scale, danni e la presenza costante di soggetti pericolosi nel palazzo. Tutto segnalato anche alla proprietaria dell’abitazione, che se ne disinteressa", dice ancora De Siena. Anche la donna è stata chiamata in causa nell’esposto, tradottosi in un’informativa arrivata in Procura.

Nicoletta Tempera