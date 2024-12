Via Frassinago a Bologna, residenti contro la ciclabile: “Incrocio pericoloso”

Bologna, 16 dicembre 2024 – “Hanno deteriorato un quartiere”. L’eco di un gruppo di residenti di via Frassinago e via Saragozza rimbomba in questo scorcio di città, in apparenza pacato. È asfissiante il rumore dei clacson all’orario di ingresso e uscita degli studenti dalle scuole limitrofe, lunghe code riempiono il viale ed è alto il pericolo creato dal mancato rispetto del codice della strada, da parte di automobilisti e ciclisti, “quest’ultimi spesso indisciplinati”.

Specificando di “non essere contro le ciclabili in sé”, percorrendo l’area della pista dedicata agli amanti del pedale di via Frassinago, il disagio nelle parole dei residenti è palpabile. Il ‘vecchio’ tratto dedicato alle biciclette è stato costruito tre anni fa, “su richiesta dei genitori che avevano difficoltà a portare i figli a scuola in via Ca’ Selvatica – si spiega – . Ad oggi, però, quelle persone non portano più i figli e forse a nessuno serve quel tratto, però noi residenti siamo comunque stati privati di posti auto per noi necessari”.

E trattandosi di una strada stretta, ma piena di auto, furgoni parcheggiati, autobus che circolano, oltre all’area dedicata ai cassonetti dei rifiuti, in particolare, il “punto peggiore” è all’incrocio tra via Frassinago e via Ca’ Selvatica, dove le auto che sbucano si trovano davanti a un ‘dare precedenza’ posto sulla ciclabile. “Lì è alto il rischio di travolgere un ciclista. E poi, sono stati soppressi più di 30 posti auto per fare una nuova ciclabile e dei parcheggi per motorini, pressoché vuoti”, ricorda un cittadino.

Inoltre, la presenza della telecamera della Ztl porta l’automobilista a cercare riparo nel parcheggio di Porta Saragozza. “I posti auto non sono aumentati, è solo cambiato il disegno della piazza, con la differenza che la via d’uscita ora è solo una”, rispetto a prima che erano due carreggiate distinte che andavano sul viale. Facendo un rapido conteggio dei posteggi, “oggi sono 65 ma vi è una sola uscita. Così in molti continuano a girare in cerca di un posto, ostruendo l’unica uscita e creando ingorghi che arrivano fino a via Sant’Isaia”, lamentano i residenti, chiedendo alla giunta di “rivalutare” il ripristino delle due carreggiate in uscita.

Sul tema sono intervenuti anche il consigliere comunale di Forza Italia Nicola Stanzani e la consigliera di FI Porto-Saragozza, Annamaria Cesari: “La strada urbana ciclabile non è solo per le bici, tutt’altro”. Così, per migliorare la mobilità ciclabile, garantendo i posti auto, si potrebbe “trasformare in strada urbana ciclabile via Santa Caterina e la fine di via Cà Selvatica – parlano Stanzani e Cesari -, in modo da permettere il congiungimento ciclabile in direzione Saragozza-Sant’Isaia senza sacrificare stalli”.

Oppure, “si potrebbe modificare in strada urbana ciclabile il tratto di via Frassinago tra Santa Caterina e Saragozza – continuano -, per garantire il collegamento nel senso opposto”.