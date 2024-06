Via Gamberi, sottopasso chiuso per un mese

Viabilità stravolta per almeno un mese, dall’8 luglio al 5 agosto prossimi, nella zona industriale San Lorenzo di Sasso Marconi. Tra una decina di giorni cominceranno infatti i lavori sul sottovia autostradale di via Gamberi che comporteranno la chiusura di questo tratto di strada sino allo svincolo denominato San Lorenzo della Nuova Porrettana. E lavori di ristrutturazione e ampliamento sono già avviati da qualche giorno più a valle, a Casalecchio, sul Ponte Blu, il che ha comportato la chiusura di questa passerella pedonale che collega il Parco Talon al centro sportivo Allende, a monte della Chiusa.

Eseguiti dalla ditta Frantoio Fondovalle, i lavori sul sottovia di via Gamberi a Sasso prevedono il potenziamento del sistema di raccolta delle acque e il rifacimento dell’asfalto. Per questo via Gamberi sarà chiusa notte e giorno dal civico 5/3 fino allo svincolo con la Nuova Porrettana. Per raggiungere i laghetti di Porziola e i civici dal 48 al 14 e dal 13 al 7/3 di via Gamberi, bisognerà passare da via Ponte Albano. Chiuso anche lo svincolo Zona industriale San Lorenzo della Nuova Porrettana. La zona industriale di Cà de Testi sarà raggiungibile dalla viabilità interna alla città. Per consentire il passaggio ai mezzi pesanti, è stato temporaneamente sospeso il divieto di transito per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate su viale Kennedy, via Porrettana, via Ponte Albano e via San Lorenzo. A Casalecchio i lavori sul Ponte Blu consistono in interventi di consolidamento dei piloni in alveo del fiume Reno e nella realizzazione del nuovo impalcato superiore, per cui è previsto l’allargamento e l’innalzamento della quota di camminamento.

Per realizzare l’impalcato il ponte resterà chiuso dal 26 giugno a fine settembre 2024. Sempre se non ci saranno imprevisti metereologici e forti alluvionamenti nell’alveo del fiume Reno. Trattandosi di un ponte pedonale, non ci dovrebbero essere ripercussioni sulla mobilità degli autoveicoli. Ma per pedoni e ciclisti che battono il Ponte Blu a tutte le ore si tratterà di inventarsi nuovi percorsi. In particolare, chi percorre la Via della Lana e della Seta dovrà proseguire sulla riva destra del Reno, anziché attraversare, seguendo per un tratto la Via degli Dei. Percorsi deviati che saranno suggeriti dal Comune con un’apposita cartellonistica.

Finanziato con fondi del Pnrr, il progetto di ristrutturazione del Ponte Blu prevede anche la riqualificazione di Villa Ada e quella dei percorsi ciclopedonali naturalistici all’interno del Parco Talon. In tutto tre chilometri da Casalecchio a Sasso Marconi.

Nicodemo Mele