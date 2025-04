Via Gobetti, un altro blitz al Cnr. Cinque colpi in dieci giorni: "Ora allarme e vigilanza di notte"

Cinque colpi in meno di 10 giorni al Cnr. L’ultima intrusione è stata scoperta ieri mattina e denunciata ai carabinieri, ma si tratta solo dell’ennesimo blitz avvenuto nell’arco di pochi giorni. Opera con tutta probabilità di balordi, che infrangono porte e finestre per entrare, puntando a ciò che trovano a portata di mano: portatili, attrezzi, ma anche monetine dei distributori. Raid agevolati dalla vastità della struttura di via Gobetti, dove non mancano locali dove nascondersi. Una situazione preoccupante, che ha portato i vertici a prendere alcuni accorgimenti per tutelare non solo la struttura, che ospita impianti delicati e costosi, ma anche il personale, visto che alcune intrusioni sono avvenute durante il giorno, con i ricercatori al lavoro.

Nel dettaglio, proprio per rendere più complicata la vita ai ladri, la struttura verrà dotata di una vigilanza di notte e nei festivi e di un impianto d’allarme perimetrale. Nel frattempo, polizia e carabinieri stanno indagando per individuare i ‘predoni’. Uno sarebbe stato ripreso in azione dalle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini sono già state acquisite dagli investigatori. Nel corso del primo blitz, avvenuto lo scorso 6 aprile, i ladri avevano devastato diversi locali della struttura, tagliandosi con i vetri per entrare all’interno e lasciando sul posto vistose tracce di sangue.

"L’insicurezza generale che vige in Bolognina si abbatte con furia anche sul Cnr – commenta il capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto –. Data la strategicità di questa struttura, chiediamo la massima attenzione da parte di tutte le autorità competenti, compreso il Comune. Servono misure serie a presidio di tutto il quartiere. Abbiamo depositato decine di ordini del giorno a tema sicurezza. Invitiamo la maggioranza a sostenerci e a votarli: voltarsi dall’altra parte e votare contro la sicurezza dei cittadini sarebbe l’ennesimo errore, nonché una scelta politica inaccettabile".

n. t.