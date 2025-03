Via i box in amianto, lavori da 60mila euro

Oltre 60mila euro di spesa per rimuovere manufatti abusivi con parti in amianto che rischiavano di scivolare nel Sillaro. È quanto il Comune di Castel San Pietro ha sborsato per risolvere una questione sollevata a inizio novembre 2024 sui social, con tanto di foto eloquenti che immortalavano i box che un tempo ospitavano cani, ma che da anni erano abbandonati e franati ad un passo dal fiume Sillaro. Il consigliere di Fratelli d’Italia Lorenzo Brogi è pronto a depositare un’interpellanza:

"Vogliamo sapere come il Comune intenda rivalersi nei confronti dei soggetti che avevano abusivamente realizzato i manufatti. Non deve capitare che a pagare siano i cittadini, come già accaduto in passato".