"Via Idice in condizioni pessime. La piscina riaprirà e sarà il caos"

Sp7 Idice, quale futuro? "Lo scorso 31 agosto, dopo l’esposto depositato da Fratelli d’Italia in prefettura, apprendevamo della notizia di un vertice in prefettura e dell’annuncio che la Città Metropolitana avrebbe iniziato i lavori sulla strada provinciale 7 il 16 settembre" dicono Marta Evangelisti, capogruppo Fratelli d’Italia Emilia Romagna, Alessandro Sangiorgi, coordinatore Valle Idice-Savena Fratelli d’Italia ed Elena Dall’Aglio, coordinatore Fratelli d’Italia Monterenzio (foto a destra).

"Sebbene alcuni lavori siano stati effettuati (la minima parte), duole evidenziare come la stessa Città Metropolitana avesse indicato il termine della primavera 2025 per ultimare i lavori sul versante franato nei pressi del ponte di via Olgnano, nonché il ripristino del normale doppio senso di marcia. A oggi si viaggia ancora a senso alternato gestito da semaforo e in questo tratto di strada, oltre ai primissimi lavori e all’istituzione dell’impianto semaforico, non è cambiato nulla" attaccano Evangelisti, Sangiorgi e Dall’Aglio. I tre concludono: "La Sogese, che gestisce la piscina di Monterenzio, ha comunicato l’inizio dei lavori e la molto probabile riapertura dell’impianto per l’estate. In considerazione del fatto che il tratto di strada d’interesse è in prossimità della piscina, chiediamo alla Città Metropolitana di concludere i lavori prima della riapertura della piscina".

z. p.