"Via Idice, niente fondi. Il doppio senso non si fa"

Le proteste di cittadini e imprenditori proseguono per salvare il guado di Monterenzio, che su ordine della Regione dovrà essere abbattuto perchè pericoloso in caso di maltempo. La distruzione del guado, però, verrà effettuata solo quando la sp7 Idice, franata nell’alluvione di maggio, riaprirà a doppio senso. Questo sarebbe dovuto avvenire in questi giorni, ma la Città Metropolitana ha comunicato che: "Nel tratto immediatamente a monte del capoluogo di Monterenzio, i lavori di riparazione dei danni e messa in sicurezza sono ancora in corso di attuazione, sia nella parte finanziata in somma urgenza con oltre 1,3 milioni di euro stanziati dalla Città metropolitana, sia per la parte di cui è stato richiesto il finanziamento alla struttura commissariale per gli interventi di migliore messa in sicurezza della strada stessa.

La riapertura a doppio senso è invece vincolata allo stanziamento per le urgenti necessità, che pur previsto a breve non ha ad oggi ancora una data certa né per l’attivazione, né per la conclusione dei lavori. L’obiettivo al termine di quest’ultima fase sarà quello di avere una stabilità geo-idraulica del versante. Quello che sulla base delle attuali informazioni si può escludere è la necessità di dover chiudere completamente al traffico la provinciale nel tratto tra via Olgnano e le piscine, in quanto i lavori minimi per la sicurezza sono tutti terminati entro lo scorso luglio".

I cittadini, però, non ne sono convinti come evidenziato anche durante l’ultimo incontro organizzato a San Benedetto del Querceto in cui è stato ribadito all’unanimità che: "Le pareti sulla sp7 non sono sicure secondo noi ma crediamo che il guado sia una perfetta seconda possibilità di fuga da usare anche per i mezzi di soccorso in caso di emergenze".

E il sindaco Ivan Mantovani ‘rilancia’ l’idea del Bailey: "Pochi giorni fa ho avuto l’incontro con i tecnici della Regione per affrontare il tema, al quale ha partecipato anche il Presidente del Comitato Alluvioni e Frane. A loro ho ribadito la proposta da me portata anche in Consiglio di non demolire il guado. Ascoltate le loro spiegazioni ho riattualizzato il ponte Bailey che unirà la zona della piscina con quella del campo sportivo. I tecnici hanno aperto a questa soluzione e, in questi giorni, invieremo loro il progetto e la relazione dettagliata (già esistenti) e tutta la documentazione.

Quanto portato avanti, anche con visione lungimirante, si ritiene possa essere l’unica soluzione per avere sul territorio una via alternativa in caso di nuovi fenomeni alluvionali come quelli che hanno colpito tutti noi lo scorso mese di maggio. Voglio tranquillizzare la cittadinanza che, nella zona in questione, il nostro territorio non rimarrà senza una via alternativa alla sp7".

Zoe Pederzini