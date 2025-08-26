Via Indipendenza, ladri al lavoro: gli strappano la collana e scappano

Bologna, 26 agosto 2025 – Hanno finto di voler discutere con un giovane ragazzo che passeggiava tranquillamente lungo via Indipendenza. In tre lo hanno accerchiato, raggiungendo così il loro intento finale: strappargli via il monile d’oro che indossava al collo, scappando subito dopo alla massima velocità in direzione stazione.

Un nuovo furto colpisce il centro storico e si aggrega alla lunga lista di episodi che, negli ultimi tempi, si sono registrati tra le vie dello shopping. Venerdì sera, intorno alle 21.45, la polizia è intervenuta a metà di via Indipendenza, all’angolo con via San Giuseppe. Dove ad attenderli c’era, in compagnia di un amico, la vittima del furto, che ha spiegato la dinamica dell’accaduto agli agenti: i due ragazzi stavano camminando in centro e, proprio dove sono stati raggiunti dai poliziotti, hanno notato la presenza, poco distante da loro, di tre ragazzi nordafricani di circa vent’anni. Con una scusa, il gruppetto è riuscito ad avvicinarsi sempre di più ai due giovani, puntando gli occhi sulla collanina d’oro che la vittima portava al collo. E, arrivati a una distanza ravvicinata che permetteva loro di agire, hanno messo in azione un piano, che si è concretizzato in pochissimo tempo.

Uno dei tre malfattori ha bloccato la strada al giovane, impedendogli così di poter continuare la sua passeggiata, mentre gli altri due lo hanno accerchiato alle spalle. I tre, a quel punto, hanno simulato una lite, fingendo di voler litigare e di essere in cerca di rogne. La vittima, non vedendo vie di fuga, ha voltato lo sguardo verso i due che gli guardavano le spalle e proprio in quel momento, uno dei tre gli ha strappato con forza il monile d’oro dal collo. E, in men che non si dica, gli autori sono scappati a piedi verso la stazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia.

Questo è solo l’ultimo episodio che si è verificato sotto le Due Torri, vittime, negli ultimi mesi, di numerosi scippi, furti e rapine. Fenomeni che macchiano il centro storico sia di giorno sia di notte. Ne è un esempio una rapina, avvenuta sempre in via Indipendenza, a danni di un 29enne all’inizio del mese, più precisamente il 2 agosto. Quando un giovane straniero ha abbracciato la vittima, colpendola poi sul petto e strappandogli la collanina, fuggendo verso il parco della Montagnola. Il 29enne ha sporto denuncia in Questura.