Via Indipendenza, raffica di rapine. Il cantiere fa da scudo ai malviventi

Bologna, 28 agosto 2025 – Qualcuno che trae giovamento dai cantieri del tram che oscurano via Indipendenza c’è. Sono le bande di rapinatori specializzati in collanine, che da settimane imperversano nella zona. Almeno sei gli episodi, su cui indagano la Squadra mobile e anche il commissariato Due Torri San Francesco, con i poliziotti impegnati in servizi preventivi tesi proprio a scongiurare ulteriori casi.

Un frame dei video girati dalle telecamere di sicurezza in via Indipendenza

In questo contesto, sabato scorso, il personale della Squadra mobile ha arrestato in flagranza due marocchini di 26 e 27 anni, entrambi irregolari, il più giovane già gravato da precedenti, sia per reati contro il patrimonio che in ambito di spaccio tanto da aver in atto un divieto di dimora nel Bolognese, ovviamente non rispettato. I due, assieme a un terzo complice che è riuscito a dileguarsi, sono stati visti in azione dai poliziotti mentre, con varie scuse, si avvicinavano ai passanti. Uno si piazzava davanti, uno dietro e l’altro di lato alla vittima prescelta, per evitare che riuscisse a scappare. E poi agivano.

In particolare, i poliziotti li hanno visti sferrare due pugni, uno molto violento, al petto di un cinquantasettenne messicano, a cui in questo modo sono riusciti a strappare la collanina d’oro, del valore di 2.500 euro, che aveva al collo. I poliziotti sono subito corsi dietro ai tre aggressori: un inseguimento sotto i portici di via Indipendenza che non è passato di certo inosservato nel sabato bolognese, conclusosi con due dei rapinatori bloccati dagli agenti e portati in Questura. Anche la collana rubata è stata recuperata dai poliziotti e restituita alla vittima. I due sono stati arrestati in flagranza per rapina aggravata e accompagnati alla Dozza.

Adesso, le indagini proseguono per capire se i due siano responsabili anche delle altre rapine commesse in queste settimane nella strada e individuare i loro complici. L’ipotesi, infatti, è che si tratti di un gruppo più ampio che agisce in maniera sistematica nella zona, seguendo l’iter dei cantieri per sfruttarne la ‘protezione’: non solo le loro azioni, a causa dei pannelli del cantiere, sono meno visibili, ma la chiusura della strada rende anche complesso per la polizia intervenire tempestivamente.

Proprio per far fronte a questi problemi, oltre ad aver incrementato i servizi di controllo, la Questura nei prossimi giorni farà un sopralluogo in via Indipendenza assieme al Comune per verificare la possibilità di migliorarne l’illuminazione e valutare altre misure utili a garantire la sicurezza dei cittadini.