Via IV Novembre riaperta al traffico

Riapertura al fotofinish ieri per il tratto di via IV Novembre. Lavori cominciati un mese fa e conclusi con l’asfaltatura che ha permesso il ripristino della viabilità anche sulle adiacenti via Risorgimento, via Battisti e via Giordani, dove comunque resta il divieto di sosta in attesa della segnaletica orizzonatale che richiede tempi tecnici più lunghi. Ora inizia una pausa del cantiere di riqualificazione dell’isolato a monte della via Porrettana che durerà per tutte le festività natalizie. Durante questo periodo i possessori del pass della zona residenziale Parco della chiusa possono parcheggiare gratuitamente presso ile aree di sosta adiacenti alla Casa della conoscenza esponendo il contrassegno.