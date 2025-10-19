Bfc, trasferte decisive

Bologna
Cronaca"Via la bandiera della Palestina dal municipio"
19 ott 2025
PIERLUIGI TROMBETTA
Cronaca
"Via la bandiera della Palestina dal municipio"

Vessillo tolto, esulta FdI. Martelli: "Fu votato un odg. per esporre lo stendardo".

Vessillo tolto, esulta FdI. Martelli: "Fu votato un odg. per esporre lo stendardo".

Vessillo tolto, esulta FdI. Martelli: "Fu votato un odg. per esporre lo stendardo".

No alla bandiera della Palestina sulla facciata del palazzo comunale di Crevalcore. Massimo Barbieri e Silvia Nicoli Marchesini, consiglieri comunali del gruppo misto – Fratelli D’Italia, nei giorni scorsi avevano inviato la richiesta a mezzo mail al sindaco Marco Martelli per far rimuovere la bandiera della Palestina che era stata esposta all’esterno della sede del municipio del paese. "In sostanza – spiegano i consiglieri di opposizione – abbiamo evidenziato al sindaco che per legge negli edifici pubblici si debbano esporre: bandiera italiana, Ue e vessillo del Comune. Nel caso di bandiere straniere, queste possono essere esposte a seguito di visita di rappresentanti stranieri e solo nei giorni della loro presenza. Dispiace che Martelli e la sua amministrazione abbiano compiuto questo gesto inopportuno, di parte e di non rispetto della legge". E gli esponenti di FdI aggiungono: "Siamo soddisfatti che a seguito nostra segnalazione la bandiera sia stata rimossa". Non si fa aspettare la replica del primo cittadino. "Ricordo ai consiglieri di minoranza – spiega Martelli – che il consiglio ha votato a maggioranza a giugno un ordine del giorno che tra le varie chiedeva fosse esposta la bandiera della Palestina nel palazzo comunale. Nonostante la bandiera fosse esposta sul parapetto di un terrazzo e non nella posizione dove sono esposte le bandiere istituzionali, è stata rimossa solo per rispetto dei tre carabinieri deceduti a Castel D’Azzano il giorno che abbiamo esposto le bandiere istituzionali a mezza asta". E il sindaco prosegue: "Considerando che la situazione a Gaza sembra mutata, se si ripresenteranno le condizioni che ci avevano indotto a esporre la bandiera, la bandiera tornerà dov’era prima. I consiglieri di minoranza mi hanno scritto che alcuni cittadini si sentivano a disagio nel vedere la bandiera, sappiano che il disagio non sarà mai come quello provato da milioni di persone nel mondo nel vedere il massacro che si stava perpetuando a Gaza nell’assoluta indifferenza del nostro governo".

Pier Luigi Trombetta

© Riproduzione riservata

GazaFratelli d'Italia