Via Lame ancora allagata. Danni, paura e rabbia. Il grido dei cittadini:: "Un disastro continuo"

Negozi che restano chiusi, cantine di attività e condomìni allagati: si contano i danni mentre ci si rimbocca le maniche e si prova a togliere tutto il fango, con una profonda rabbia. Questo lo scenario dopo la rottura di una tubatura all’angolo tra via Lame e via Riva Reno, nella notte tra mercoledì e ieri. L’asfalto si è gonfiato e l’acqua che scorreva sembrava un torrente. I commercianti (sul lato destro andando dal centro verso la porta) sono in ginocchio. "C’erano bidoni da 20 chili che galleggiavano come fuscelli – racconta Claudio Loreti di Smalticolor, mentre mostra il disastro in cantina –. Si sono rovinate stoffe e materiali e c’è da ripulire l’attrezzatura fotografica. Purtroppo si sono rovinate anche delle foto scattate per la mostra a Palazzo d’Accursio". La notte l’ha trascorsa in bianco: "Spero che almeno ci diano qualcosa per i danni e il tempo speso a pulire".

C’è chi ha perso quasi tutta la merce: "Almeno due terzi dell’abbigliamento, tra felpe e magliette, sono andate, del tutto rovinate, senza contare la katane – spiega Sabbir Rahman (Anime Otaku Shop) –, il danno sarà attorno ai 10mila euro. In cantina custodivo 1.000 magliette e 500 felpe. C’è anche da considerare i disagi per le consegne, dato che domani (oggi, ndr) è San Valentino". Fuori, ha esposto il cartello ‘Causa allagamento il negozio rimane temporaneamente chiuso, per urgenze chiamatemi, sono nella cantina allagata’. "Sono disperato, ho 27 anni e mi trovo a dover affrontare un danno enorme. Già con i lavori è difficile, la gente viene qui meno volentieri, perché non riesce a trovare parcheggio". "Questo non è più un quartiere – le parole di Massimiliano Granaiola, titolare della farmacia –, basta guardarsi attorno, sembra un campo di battaglia. I negozi chiudono, vediamo la desertificazione. Il passaggio, con i lavori, si è ridotto, questi cantieri non finiscono mai". Al bar tavola calda di Elisa Chen, si è persa una giornata di incasso: "Avevamo oltre 50 prenotati per la colazione – spiega –, abbiamo dovuto annullare tutto, non c’era la luce. Da quando con i lavori hanno chiuso la strada, i miei amici non vengono più in centro. Io stessa ho collezionato una serie di multe, mi hanno dato informazioni sbagliate sulla viabilità, sto facendo ricorso". Da qualche tempo ha chiuso il negozio di vestiti e sta per chiudere anche ‘Porcellana bianca’: "I lavori sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso – dice Giovanna, la titolare –, dopo il boom dei grandi negozi e il commercio online. È una città allo sfacelo, ogni tre per due ci sono disagi".

"Stiamo soffrendo tutti per la situazione qui, senza dubbio – sottolinea Moris Carriero, di LaboStickers –, ma per fortuna noi non contiamo tanto sul passaggio occasionale quanto sui clienti che ci contattano, quindi proviamo a guardare avanti con ottimismo". Disagi a catena anche per i residenti: "Verso le 2 abbiamo iniziato a sentire degli allarmi che suonavano – racconta Giovanni Piccitto, che abita proprio di fronte al tratto interessato dalla rottura –, è già la terza volta che si rompe una tubatura in via delle Lame. Siamo scesi in strada e abbiamo visto che usciva l’acqua a spruzzo, sembrava un’alluvione. La cantina era piena d’acqua. E poi è andata via la luce, abbiamo dovuto portare tutta la roba del frigo e del freezer da amici. Questa via – incalza – è diventata una discarica di autobus, ci passano 19 linee. E ora faranno i lavori per il tram. Siamo stufi".

In un primo momento, si è diffusa una sorta di psicosi tra chi diceva che i disagi erano dovuti alla scopertura del Reno ("La riapertura del canale ha alterato gli equilibri idraulici della zona", così Alberto Zanni di Confabitare) e chi sosteneva che il danno fosse legato alla pioggia. Lega, FdI e FI attaccano il Comune: chiedono che amministrazione e Hera si assumano le responsabilità e annunciano interrogazioni in merito: "La situazione è totalmente fuori controllo".

"È ora che i bolognesi passino dalle parole ai fatti. Inutile versare lacrime di coccodrillo – dice Giulio Venturi, consigliere Lega –. Cercate di ricordarvene alle prossime elezioni". Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, sono state ripristinate luce e acqua in tutte le zone colpite (rotture si sono registrate anche in via Brugnoli e viale Vicini incrocio Sabotino). "Spiace che ancora una volta il presidente di Confabitare diffonda notizie non vere – la nota dell’assessore Michele Campaniello –. Come già ha avuto modo di chiarire Hera, la rottura in via Brugnoli e via Lame nulla ha a che fare con i lavori di scopertura del canale. L’intervento delle squadre operative di Hera ha immediatamente messo in sicurezza le due tratte". Una cinquantina le utenze colpite, Hera ha distribuito sacchetti di acqua potabile.