Via Larga e i lavori dell’ex Veneta: "Bypass temporaneo del cantiere per non chiudere la strada alle auto"

Novità per i lavori di interramento dell’ex Veneta. Come anticipato dal Carlino in via Larga, dove da settimane va avanti il braccio di ferro tra Comune, Regione, Ferrovie Emilia-Romagna e commercianti (culminato ieri con un incontro in viale Aldo Moro), si è arrivati a un compromesso che riguarda la viabilità. "È confermata la realizzazione di un bypass stradale temporaneo, che consentirà anche nella fase di cantiere, durante la quale le lavorazioni si concentreranno nella zona dell’attuale passaggio a livello di via Larga, il mantenimento del collegamento tra la rotonda della Leona e la rotonda Piscopia – ha scritto l’assessore Michele Campaniello (Mobilità) al consigliere comunale Nicola Stanzani (Forza Italia), dopo le sollecitazioni in Question Time –. È attualmente in corso di condivisione tra l’amministrazione comunale e Fer, stazione appaltante dell’opera, una soluzione progettuale che è stata predisposta proprio al fine di recepire le indicazioni e le richieste avanzate dalle associazioni di categoria, rendendole compatibili con le esigenze del cantiere e del progetto".

"La risposta dell’assessore Campaniello si è fatta attendere, ma è di quelle che fanno ben sperare – replica soddisfatto Stanzani –. Non solo è confermato un bypass stradale temporaneo, che era un po’ il minimo sindacale, ma soprattutto si afferma che è in corso di trattazione una soluzione progettuale al fine di recepire le richieste delle categorie: questo era quello che, con insistenza, abbiamo chiesto a partire da quest’estate, tanto da convincere Comune e Fer a ‘fermare le macchine’ e rimandare l’avvio lavori per prendersi il tempo di trovare una soluzione".

"Ora confidiamo che la soluzione proposta non sia un palliativo, ma una risposta efficace alle esigenze di viabilità in una zona così importante per la città, anche in termini economici e occupazionali".

In via Larga i lavori del secondo lotto per l’interramento dell’ex Veneta sarebbe dovuti partire a metà settembre, prima dello stop a causa delle richieste delle categorie e dell’avvio della ‘trattativa’. Salvo qualche intervento propedeutico nella zona di via Cellini e via Rimesse. L’obiettivo del braccio di ferro è stato fin dall’inizio quello di evitare un cantiere impattante per le attività commerciali della zona Roveri: i lavori dovrebbero durare otto mesi e terminare entro il 2026. Il punto più ’caldo’ è sicuramente in corrispondenza della torre Unipol, dove ci si immette in tangenziale.

fra. mor.