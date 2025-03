Via Lavino, allarme buche. Scatta la raccolta firme: "Servono lavori in tempi rapidi"

Buche, avvallamenti, crepe e fessurazioni, rattoppi che si sbriciolano alla prima pioggia. La via Lavino, strada provinciale che attraversa Zola, Gesso, Calderino e poi su fino a Montepastore e Bortolani, si gioca il primo posto nel triste primato della più malmessa nel territorio metropolitano nonostante i cantonieri della Città metropolitana di Bologna si impegnino per mettere pezze continue con asfalto a freddo che, ad ogni pioggia, si dimostrano sempre più effimere e anche più insidiose per gli automobilisti.

Ma soprattutto per motociclisti e ciclisti, impegnati in pericolosi slalom tra le buche. Se a questo si aggiunge la scomparsa di lunghi tratti di strisce bianche a bordo strada dove le banchine sono spesso erose, si completa il quadro di una circolazione sempre più precaria, segnalata a più riprese da automobilisti e residenti. Problematiche approdate nei consigli comunali e nei banchi dei gruppi di opposizione come Fratelli d’Italia che, in poche ore, a Calderino, ha raccolto più di cento firme inviate a Regione e Città metropolitana per chiedere una viabilità sicura ed una manutenzione evidentemente deficitaria.

"La raccolta di firme va avanti", dice il capogruppo FdI a Monte San Pietro Andrea Torsello, richiamando gli incidenti accaduti nell’ultimo periodo e i danni riportati alle auto. Se ne è parlato nell’ultimo consiglio comunale nel corso del quale la sindaca Monica Cinti ha condiviso la valutazione sulla criticità della sicurezza lungo la principale direttrice di traffico di tutto il comune.

"Posto che non possiamo intervenire come Comune su un bene d’altro ente, cosa che si configurerebbe come danno erariale, abbiamo fatto la nostra parte inviando costantemente segnalazioni e sollecitazioni a Città metropolitana – spiega la prima cittadina –. E si capisce anche la nostra soddisfazione nel vedere collocata la via Lavino fra i primi interventi previsti dalla programmazione triennale delle asfaltature nella provincia bolognese". La speranza è quella di vedere iniziare i lavori quanto prima, dice il capogruppo Torsello: "La situazione richiede che si facciano gli asfalti quanto prima. Prendiamo atto con soddisfazione di quanto comunicato dalla prima cittadina", conclude l’esponente del centrodestra.

g. m.