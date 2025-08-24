Via Lavino, dieci chilometri di asfalto nuovo

Escavatrici e pale meccaniche, autotreni e rulli compressore in azione domani a Monte San Pietro. Iniziano i lavori di asfaltatura dei dieci chilometri di strada della via Lavino, dalla frazione di Montepastore a quella dell’Oca, passando per quelle del Pilastrino e della Badia, che nei mesi scorsi erano diventati la "croce", e non più la delizia come un tempo, dei ciclisti. Che, in più occasioni, sono caduti con danni rovinosi a causa delle numerose buche createsi con gli smottamenti e le piogge dell’autunno scorso.

"Oltre a questo tratto della Strada provinciale 26 della via Lavino – ricorda Monica Cinti, sindaca di Monte San Pietro – abbiamo anche la necessità di riasfaltare diversi tratti della Sp 75 della via Landa. Un intervento che il Comune ha segnalato ai referenti politici e tecnici della Città Metropolitana, anche con diversi sopralluoghi congiunti. Questo primo intervento rientra nelle priorità che ha dato la Città Metropolitana, perché i finanziamenti statali dedicati sono solo un quinto rispetto al necessario. E meno male che c’è stata la protesta dei sindaci, perché il Governo li voleva tagliare e metterli nei finanziamenti per il progetto dello Stretto di Messina". I cantieri saranno aperti dalle 8.30 alle 16.30 di ogni giorno. I lavori dureranno un paio di settimane, per una spesa complessiva di 400mila euro.

In corrispondenza delle aree di cantiere sarà istituito un senso unico alternato, regolamentato da movieri. Non si potrà superare la velocità di 30 chilometri orari nei tratti interessati dai cantieri e sarà vietato sorpassare. Le persone alla guida di un automezzo dovranno prestare attenzione alla segnaletica approntata di volta in volta sul cantiere.

"Un risultato importante per la sicurezza e la viabilità del territorio – si affrettano a chiosare Andrea Torsello e Marta Evangelisti, rispettivamente capi gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Monte San Pietro e nel consiglio regionale – raggiunto anche grazie al nostro impegno, sia con le interrogazioni a livello locale e regionale, sia con le partecipatissime raccolte di firme. Siamo convinti che la nostra attenzione e la nostra azione abbiano contribuito a sollecitare e accelerare un intervento atteso da tempo. Ora i cittadini possono finalmente contare su una strada più sicura e adeguata".

Nicodemo Mele