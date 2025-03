"Via le coop sociali dagli aumenti Irap"

Escludere dall’aumento dell’Irap previsto dalla giunta regionale, nella manovra di bilancio ‘salvasanità’, le realtà che operano nel welfare come "le cooperative sociali e le imprese presenti nelle aree interne e di montagna. Non possiamo penalizzare chi è impegnato in prima linea per ridurre le disuguaglianze sociali e tra i territori". Lo chiede il presidente di Confcooperative Emilia-Romagna, Francesco Milza (foto), intervenuto al Consiglio regionale dell’associazione al palazzo della cooperazione di Bologna.

In vista della "manovra pesante" da 420 milioni di euro, come la definisce Milza, che sarà votata il 25 marzo in Assemblea, il presidente regionale di Confcooperative chiede anche che "sia assicurata alle cooperative che operano in ambito socio-sanitario la copertura degli aumenti dei costi registrati negli ultimi anni" tra Covid, crisi energetica, inflazione e rinnovi contrattuali, dato che finora "c’è stato solo un parziale riconoscimento".

Inoltre, aggiunge Milza, "servono interventi di sostegno finanziario alle imprese affinché possano continuare a investire, soprattutto a partire dal 2026", quando termineranno i progetti legati al Pnrr.