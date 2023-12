"Via libera a metà gennaio"

L’iter autorizzativo del Passante si velocizza. "Il via al progetto definitivo dovrebbe arrivare entro metà gennaio", annuncia il viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami. "Ad agosto è stata votata una norma per la quale non passa più dal Consiglio superiore dei lavori pubblici la valutazione dei progetti, cosa che credo che anche il sindaco Lepore – punge – abbia imparato. C’è un ente validatore che deve certificare eventuali criticità o la necessità di apporre prescrizioni al progetto, una volta che questo verrà esaurito, cosa che, mi dicono da Autostrade, avverrà nei prossimi giorni". A quel punto, "il tutto verrà trasmesso al ministero dei Trasporti per l’ultima valutazione. Infine, il passaggio in Aspi per la seconda metà di gennaio", dettaglia il viceministro. Così facendo, confermano fonti Aspi, il cronoprogramma dei lavori verrà confermato entrando nel vivo nel 2025.