Via libera al bilancio. Utile di 7,22 milioni

Valsoia chiude il 2023 con un utile netto di 7,22 milioni di euro, in contrazione rispetto all’esercizio precedente del 9,4% (-0,75 milioni). Il calo, spiegano dall’azienda, è sostanzialmente attribuibile ai minori proventi finanziari. I ricavi di vendita si attestano a 112,8 milioni (+11,3%), le vendite all’estero segnano un incremento del 7,9%. In crescita anche l’ebitda che ammonta a 12,5 milioni (+0,5%). La posizione finanziaria netta rettificata risulta pari a circa 27,3 milioni, in linea con quella di inizio esercizio, inoltre nel corso del 2023 sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali per oltre 6,5 milioni. Il cda proporrà la distribuzione di un dividendo pari a 0,38 euro per azione. Apprezzamenti sono stati espressi dal presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi (foto): "Siamo soddisfatti per il positivo andamento dei ricavi nell’anno 2023 in crescita sia per la Divisione Food Salutistico (+5,1%) che Food Tradizionale (+26,5%). Il controllo dei costi di acquisto e delle marginalità sono stati la priorità anche per l’esercizio 2023 – ha detto – unitamente al continuo sostegno che proseguirà anche nel 2024 ai consumi delle nostre marche, in particolare attraverso i costanti e crescenti investimenti in comunicazione. Esprimo soddisfazione per lo stato di salute delle nostre marche unitamente alla solidità finanziaria della società che ci proiettano con fiducia alle sfide di crescita previste nei nostri piani per i prossimi anni".