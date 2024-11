Via libera dell’Anas sulla Fondovalle Savena

L’altra sera è stato riaperto dall’Anas al traffico il primo tratto della fondovalle Savena, dopo che la Città Metropolitana ha ritenuto la rotatoria di Rastignano nuovamente percorribile (nella foto). La limitazione alla circolazione, dalla quale erano esclusi i residenti, i mezzi di soccorso e i servizi essenziali che potevano transitare rispettando il senso unico alternato, era entrata in vigore in conseguenza delle alluvioni di settembre e ottobre. L’erosione delle sponde del fiume Savena aveva causato il cedimento di alcune porzioni della carreggiata e pregiudicato l’accessibilità del percorso.

Negli scorsi giorni si è tenuto inoltre un incontro in cui il primo cittadino di Bologna Matteo Lepore e i delegati alla ricostruzione e alla viabilità Matteo Montanari e Davide Dall’Omo si sono potuti confrontare coi sindaci di San Lazzaro di Savena, Pianoro, Monterenzo e Loiano e i tecnici per fare il punto della situazione dei lavori di ripristino post alluvione nella strada provinciale 36 della ‘Val di Zena’. Terminato il progetto per il ripristino delle frane e dell’erosione a valle del fiume al km 10: i lavori, finanziati per 2,4 milioni di euro dal commissario straordinario Francesco Figliuolo in seguito agli eventi del maggio 2023, verranno eseguiti nella prima metà del 2025. Ancora in fase di progettazione l’intervento per ricostruire la sede stradale crollata al km 11.

La Città metropolitana ha stanziato poi 900 mila euro per una serie di lavori nei territori dei comuni di San Lazzaro, in località Farneto, e Pianoro, che includono il restauro del ponte vicino all’Ospedale Gruppioni e lo spostamento della fognatura. A novembre, la stessa Città Metropolitana ha stanziato ulteriori 500 mila euro per interventi nel pianorese che prevedono il ricentramento del fiume, la ricostruzione dell’attraversamento idraulico, la riparazione dell’erosione con il posizionamento dei massi ciclopici. Gli interventi per la manutenzione ordinaria di fossi, cunette e sulla rete di acque bianche saranno sostenuti da Palazzo Malvezzi con il ricorso alle risorse correnti. Si stima che siano necessari altri due milioni di euro per intervenire in diversi altri tratti del territorio pianorese, dove restano da sistemare l’erosione di tratti di sponda, alcuni piccoli smottamenti, diverse frane e fossi. Il costo stimato per l’ampliamento della sezione idraulica dei sei ponti principali, ovvero Farneto, i due dell’Ospedale Gruppioni e tre dal km 18 al 20, ammonterebbe a circa 40 milioni.

Ludovico Baviera